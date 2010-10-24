شرایط جذب و بکارگیری مشاوران تحصیلی در مدارس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این وزارتخانه براساس شیوه نامه صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی از میان معلمان مجرب و با سابقه رسمی و پیمانی در رشتههای مرتبط، جهت ارائه خدمات مشاورهای در مدارس با در نظر گرفتن شرایطی، اقدام به جذب مشاوران تحصیلی میکند.
این شرایط شامل دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی به ترتیب اولویت در رشتههای راهنمایی و مشاوره و روانشناسی ( تمام گرایشها)، اولویت جذب مشاوران با افراد دارای حداقل 15 سال سابقه خدمت رسمی یا پیمانی آموزشی و پرورشی و دعوت از حداقل 5/1 برابر پذیرفته شده نهایی به تفکیک جنسیت برای مصاحبه است.
بر اساس این اطلاعیه، مدت زمان مصاحبه 30 دقیقه اعلام شده است؛ همچنین تأکید شده که در مناطق و شهرستانهایی که برابر این دستورالعمل امکان جذب مشاور وجود ندارد ضمن اینکه ادارات کل آموزش و پرورش استانها میتوانند از معلمان رسمی یا پیمانی دارای مدرک کارشناسی در رشته 'علوم تربیتی ' با گرایش 'مدیریت و برنامهریزی آموزشی ' استفاده کنند.
وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای شرایط جذب و بکارگیری مشاوران تحصیلی در مدارس را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این وزارتخانه براساس شیوه نامه صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی از میان معلمان مجرب و با سابقه رسمی و پیمانی در رشتههای مرتبط، جهت ارائه خدمات مشاورهای در مدارس با در نظر گرفتن شرایطی، اقدام به جذب مشاوران تحصیلی میکند.
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