سه تابلوی نقاشی نخست وزیر مالزی فروخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "استار" مالزی، سه تابلوی اثر "نجیب رزاق" نخست وزیر کشور مالزی و رئیس حزب آمنو در یک نمایشگاه نقاشی در مرکز تجارت جهانی پوترا در کوالالامپور پایتخت کشور مالزی به قیمت 20 هزار رینگیت (هر رینگیت معادل 360 تومان) فروخته شدند.

خریداران این تابلوها، شاخه های حزب آمنو، بزرگترین حزب ائتلاف حاکم بر مالزی، در ایالت های کداه، صباح و پراک بودند و پس از خرید این تابلوها را به نخست وزیر مالزی بازگرداندند.

"ماهاتیر محمد" و "عبدالله احمد بداوی" نخست وزیران پیشین مالزی نیز از بازدیدکنندگان این نمایشگاه بودند.

نجیب رزاق نخست وزیر مالزی فارغ التحصیل رشته اقتصاد از انگلستان است ولی به نقاشی تابلو علاقه مند است.