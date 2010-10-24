کشف کلاس راه رفتن بر روی آب در شهر دلفینها

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون 6 دلفین در زمینه این تکنیک به سطح استادی رسیده اند و با تکان دادن سریع باله های دم خود بدنشان را به سمت بالا کشانده و بر روی سطح آب حرکت می دهند.

به نظر می رسد دلفینها این کار را به عنوان فعالیتی تفریحی انجام می دهند زیرا به گفته دانشمندانی که در حال مطالعه بر روی والها و دلفینها هستند، تا کنون هیچ سود یا فایده ای از این رفتار برای دلفینها مشاهده نشده است.

از این رو به نظر می رسد این رفتار در میان دلفینها نوعی انتقال فرهنگی یک بازی است تا یک رفتار خارجی. تنها چند گونه دیگر از جانداران شناخته شده اند که در بسط دادن فرهنگ ویژه خود تلاش می کنند، یعنی سعی می کنند رفتارهایی خاص و ویژه و یا سنتی را میان جامعه حیوانات گسترش دهند.

این کشف توسط دانشمندان و محققان انجمن حمایت از والها و دلفینها در استرالیا انجام گرفته است. در گذشته این دانشمندان شاهد بوده اند که دو دلفین ماده بالغ به نامهای "بیلی" و "ویو" تلاش برای راه رفتن بر روی آب را آغاز کردند.

اکنون چهار دلفین دیگر که چند دلفین نوزاد نیز در میان آنها قرار دارند، نشانه هایی را از تلاش برای آموختن راه رفتن بر روی آب از دو دلفین بالغ از خود نشان داده اند و بارهای در حین تمرینهای ناموفق و پر خطا در رودخانه دیده شده اند.

این رفتار، تکان دادن شدید باله های دم برای خروج عمودی از آب و حرکت بر روی سطح افقی آب بیشتر در میان دلفینهای آموزش دیده مشاهده می شود تا برای اجرای نمایش آماده شوند از این رو این رفتار در طبیعت و در میان دلفینهای وحشی بسیار نایاب به شمار می رود.

"بیلی" این رفتار را در زمان اسارت خود در آکواریوم دلفینها آموخته است و پس از آزادی در رودخانه آن را به "ویو" یاد داده است و اکنون به نظر می رسد بیلی و ویو در تلاشند دانش خود را از راه رفتن بر روی آب به دیگر اعضای جامعه خود بیاموزانند.

بر اساس گزارش بی بی سی، از جمله دیگر حیواناتی که رفتارها و سنتهای ویژه جامعه خود را به اعضای مختلف جامعه خود یاد می دهند می توان به شامپانزه ها اشاره کرد. همچنین نهنگهای قاتل نیز شیوه های شکار درست فوک ها را به یکدیگر آموزش می دهند. با این حال برخی از این رفتارها ارتباطی با یافتن غذا ندارند، بری مثال ظاهرا راه رفتن بر روی آب هیچ کاربرد دیگری به جز بازی و سرگرمی برای دلفینها ندارد.