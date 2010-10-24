کم توجهی مجلس به مسائل فرهنگی مشکل آفرین خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس امروز یکشنبه در صحن علنی با مطرح کردن سئوالی از وزیر ارشاد خواستار پاسخگویی سید محمد حسینی شد اما در نهایت وی و نمایندگان مجلس اعلام کردند که از پاسخ وزیر قانع نشده اند .

مطهری سئوال خود مبنی برعدم اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از وزیر فرهنگ و ارشاد مطرح کرد و گفت : با توجه به اینکه از توضیحات وزیر در حدود یکسال گذشته در کمیسیون راضی نشدم و توصیحات اخیر ایشان نیز در جلسه کمیسیون قانع کننده نبود هم اکنون این سئوال را در صحن علنی مطرح می کنم.

مطهری در ادامه گفت: در چند سال اخیر شاهد بودیم که بکارگیری الفاظ کلمات بیگانه بویژه کلمات لاتین در نامگذاری شرکت ها، فروشگاهها، غذاخوری ها، هتل ها و کالاهای تولیدی افزایش چشمگیری پیدا کرده و اصالت فرهنگی جامعه اسلامی را مخدوش نموده است.

وی افزود: اسامی مانند سون (7)، بی بی شاپ، بیگ بوی برای فروشگاهها و بکاربردن کلمه sail به جای حراج یا فروش فوق العاده و غلبه کلمات و حروف لاتین در بسته بندی ها بر کلمات فارسی و نامهایی مانند سوپراستار برای غذاخوری ها و دهها نام بیگانه دیگر بر اماکن عمومی وجاهت قانونی ندارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه قانون مورد نظر در سال 1375 از سوی مجلس تصویب شده و وزارت فرهنگ و ارشاد موظف به اجرای آن شده است و بر اساس قانون وزارت فرهنگ و ارشاد باید با مواردی از این دست مبارزه کند و به ترتیب اخطارکتبی دهد نسبت به تعویض علائم و نشانه ها و تغییر اسامی و درصورت ادامه یافتن مشکل نسبت به تعطیلی موقت محل کار ولغو پروانه کار اقدام نماید درحالی وزارت فرهنگ وارشاد کمترین توجهی به این موضوع مهم ندارد و اساسا این امر را مسئله و معضل نمی داند.

مطهری افزود: رواج استفاده از این عناوین و اصطلاحات بیگانه در سالهای اخیر سرعت بیشتری یافته است و این موضوع حفظ استقلال ملی ما را تهدید می کند و نباید آن را کوچک بشماریم.

وی با اشاره به بخشی از سخنان استاد شهید مطهری گفت: استعمار سیاسی و اقتصادی زمانی توفیق پیدا می کند که استعمار فرهنگی در عرصه کشورها توفیق پیدا کند.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: امام راحل نیز در این زمینه بسیار حساس بودند.

مطهری با بیان اینکه 9 تن از نمایندگان که فرزند شهید نیز بودند سه ماه پیش با مقام معظم رهبری دیدار داشتند و ایشان نیز در سخنان خود پرسیدند چرا برای کلمه فراکسیون معادل فارسی نداریم و از این موضوع گلایه مند بودند.

وی افزود: ما هم درآن جلسه به وضع فرهنگی کشور انتقاد کردیم و از کم توجهی به مواردی همچون عفاف و حجاب، توجه غیر طبیعی به ایران باستان، استفاده از کلمات بیگانه درسطح شهرها اشاره کردیم و گفتیم درپی این انتقادات سئوالاتی هم از وزیران کشور و ارشاد مطرح کردیم که رهبری نیز در ادامه فرمودند این حرف ها، حرف های بسیار حقی است و سئوال از وزیر باید استخوان دار و فراگیر باشد نه اینکه به سئوالاتی پرداخته شود که وقت مجلس را می گیرد.

نماینده مردم تهران با انتقاد به اینکه نباید تصور کرد که این سئوالات، سئوالات کوچکی است و همه سئوالات از وزیران نباید مربوط به یارانه ها، بودجه و سیاست خارجی باشد، بلکه روح و جان انقلاب را مسائل فرهنگی تشکیل می دهند و کم توجهی به این سئوالات می تواند مشکلات و معضلاتی را بدنبال داشته باشد.

عضو فراکسیون اصولگرایان عنوان کرد: من اراده ای از سوی وزارت ارشاد برای اجرای این قانون ندیدم و وزارت ارشاد اجرای قانون ممنوعیت استفاده از اسامی بیگانه را جدی نگرفته است.

مطهری همچنین با اشاره به اینکه در برخی از موارد مشاهده می شود که اسامی فارسی نیز با حروف فارسی نوشته می شوند و برخی از فروشگاهها نیز تنها نام لاتین دارند و آن را نیز با حروف لاتین می نویسند، افزود: به عنوان نمونه "بنتون" یکی از این اسامی است که در کنار آن نام ایالت نیز به صورت لاتین نوشته شده است که این اساسا غیر قانونی است.

وی ادامه داد: گاهی در شهر تهران که حرکت می کنیم وضعیت به گونه ای است که آدم تصور می کند در لندن یا پاریس هستیم چرا که نام فروشگاهها ، رستوران ها و حتی تابلوی تاکسی ها نیز به صورت لاتین نوشته شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: برخی ازافراد با بکار بردن کلمات بیگانه احساس شخصیت می کنند و به همین دلیل اسامی و طرح های بیگانه بر روی لباس ها و همه جای شهر گسترش پیدا کرده است و عده ای کم بین چهره شهر ما را تغییر داده اند.

مطهری با اشاره به اینکه این موضوع تهدیدی است در زمینه استعمار؛ یادآور شد: داستان ترکیه را همه می دانیم و برخی از کشورها از طریق تغییر الفبای فارسی یا عربی خود به انگلیسی به دام استعمار افتاده اند و اکنون نیز پاکستان با رسمی کردن زبان انگلیسی در دانشگاه دارد به این دام می افتد و ارتباط این کشورها با معارف اسلامی قطع می شود.

وی با تاکید بر اینکه کشور ما فاصله زیادی با این موضوع دارد، اما باید توجه خاصی به مسائل فرهنگی مورد نظر شود. چرا که همان گونه که استاد مطهری فرمودند وقتی که استقلال فکری نباشد پیشنهاد تغییر خط ، لباس و دیگر موارد داده می شود و این نشانه عدم استقلال فکری است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: این همان جنگ نرمی است که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند و اقدامات انجام شده به هیچ وجه کافی نبوده همانگونه که در حوزه سینما و شبکه پخش خانگی نیز موضوع در حالت انفعال بسر می برد در این بخش نیز موضوع در حالت انفعال است.

مطهری تصریح کرد: به عنوان نمونه گاهی در شبکه پخش خانگی و حوزه سینما فیلم هایی که احکام اسلام را زیر سئوال می برد پخش می شود و این نشان از انفعال این حوزه دارد.