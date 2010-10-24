مهدی هاشمی رئیس اولین آکادمی تیراندازی غرب، مرکز و جنوب آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال سفر مسئولان اجرایی کنفدراسیون تیراندازی به کشورمان در شهریورماه سال جاری و بازدید آنها از امکانات تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی تهران، از سوی مسئولان ورزش کشورمان پیشنهاد تاسیس اولین آکادمی تخصصی تیراندازی آسیا در ایران مطرح شد.

بعد از گذشت دو ماه مسئولان فدراسیون تیراندازی آسیا با پیشنهاد کشورمان موافقت کردند و به دنبال آن "شیخ سلمان آل صباح" رئیس کویتی کنفدراسیون تیراندازی آسیا طی حکمی سیدمهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی کشورمان را به عنوان رئیس اولین آکادمی تیراندازی "ASC" غرب، مرکز و جنوب آسیا منصوب کرد.

تاسیس آکادمی تیراندازی آسیا در ایران می‌تواند کشورمان را به یکی از قطب‌های آموزش تیراندازی در سطح قاره کهن تبدیل کند. آکادمی ASC (غرب، مرکز و جنوب آسیا) بر محور آموزش مربیان رشته‌های مختلف تیراندازی، تربیت متخصصان، مربیان بدنساز، پزشکان تخصصی، روانشناس و ... فعالیت خواهد کرد.