28 دستگاه اتوبوس به ناوگان شهری گرگان اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین ربیعی صبح یکشنبه در حاشیه نشست این کمسیون افزود: با توجه به فرسوده شدن 19 دستگاه از اتوبوسهای حمل و نقل درون شهری و افزایش استفاده عمومی از این وسیله نقلیه، اضافه شدن 28 دستگاه اتوبوس طی سه مرحله به ناوگان حمل و نقل عمومی گرگان از مصوبات یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر بوده است.

وی با تاکید به ضرورت توجه بیشتر به استفاده از وسایل نقلیه عمومی به منظور کاهش ترافیک و هزینه‌های عمومی افزود: در این جلسه همچنین پیشنهاداتی از سوی اعضا مبنی بر احداث کارواش توسط بخش خصوصی، برای اتوبوسهای درون شهری و حرکت دقیق و با برنامه اتوبوس ها برای جذب شهروندان به استفاده بیشتر از ناوگان اتوبوسرانی و نصب دوربین مدار بسته در محوطه پارکینگ اتوبوسرانی جهت کنترل و حفاظت ارائه شد.

وی با اشاره به حضور مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی گرگان جهت ارایه گزارش از وضعیت سازمان اتوبوسرانی و موانع و مشکلات این سازمان در یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون توسعه و عمران، تصریح کرد: فرسودگی ناوگان حمل و نقل شهری و کمبود ایستگاه‌های مسقف، بالا بودن هزینه به نسبت سطح درآمد و عدم پایانه مسافربری در هسته مرکزی شهر از جمله مشکلات مطرح شده ناوگان حمل و نقل عمومی گرگان توسط مدیر عامل این سازمان بوده است.

ربیعی همچنین از بررسی مشکلات قزاق محله با حضور شورایاران این محله در این جلسه خبر داد و خاطر نشان کرد: مشکلاتی از قبیل آسفالت‌کوچه‌ها، احداث جداول تخریب شده وکمبود مخازن جمع آوری زباله و نبود سیستم هدایت آب های سطحی از جمله مشکلات این محله بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که شهرداری گرگان اقدامات لازم را برای رفع آنها بعمل آورد.