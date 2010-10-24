سلامت قضایی موجب اقتدار نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی شنبه شب در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هرمزگان بیان داشت: متاسفانه در مواردی مشاهده می شود برای جدی ترین و سختکوش ترین ماموران پرونده سازی هایی صورت می گیرد تا آنها را از ادامه مسیر باز دارند که سازمان قضایی نیروهای مسلح باید با هوشیاری در جهت تشخیص حقیقت حرکت کند.

وی بیان داشت: دستگاه قضایی نیز به عنوان ضامن اجرای عدالت در این زمینه نقش محوری دارد و به تعبیر امام راحل(ره) پناهگاه ستمدیدگان محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز از حساس ترین بخشهای قوه قضاییه است زیرا بیشتر پرونده های مورد رسیدگی، مربوط به افرادی است که منشاء خدمات زیادی بوده و در مسیر انجام وظیفه دچار اشتباه و لغزش و خطا شده اند.

نماینده عالی دولت در هرمزگان از آمادگی مدیریت عالی استان برای همکاری با سازمان قضایی نیروهای مسلح در جهت تحقق اهداف و برنامه های آن خبر داد و اظهار امیدواری کرد: عملکرد این بخش موجب تقویت روحیه قاطعیت و جدیت نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی در انجام ماموریتها خواهد بود.

استاندار هرمزگان گفت: اصلی ترین هدف امام راحل از انقلاب اسلامی تحقق عدالت بود که در دولت نهم و دهم این شعار و ایده بزرگ اجرایی شد و اکنون همه برنامه ها در همین راستا است.

در ادامه این مراسم رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با بیان اینکه منصب قضا یکی از مناصب بسیار ارزشمند و با اهمیت در نظام اسلامی است و از نظر دیدگاه اسلامی جزء بالاترین و با اهمیت ترین مناصب است، بیان داشت: قوه قضائیه ضامن عدالت است که در این راستا باید نابسامانیها را سامان دهد و با شجاعت و قدرت از عدالت دفاع کند چرا که اجرای عدالت با سستی، ترس و سهل انگاری انجام نمی شود.

حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی تصریح کرد: دستگاه قضایی نقش مهمی در سعادت، سلامت و امنیت جامعه دارد، وظیفه همه مسئولان نظام برقراری عدالت در جامعه است اما وظیفه قوه قضاییه سنگینتر است.

در این مراسم از تلاشهای "محمد حقیقی" که بیش از هفت سال ریاست این سازمان در هرمزگان را برعهده داشت تقدیر شد و "جمشید قنواتی" به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح هرمزگان فعالیت خود را در این سمت آغاز کرد.