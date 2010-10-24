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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۴۰

وزیرخارجه یمن:

400 عضو القاعده تحت پیگرد قرار دارند/ نقش اتباع سعودی در ناامنی یمن

400 عضو القاعده تحت پیگرد قرار دارند/ نقش اتباع سعودی در ناامنی یمن

وزیرخارجه یمن با اشاره به اینکه آمارهای رسمی نشان می دهد که در حال حاضر 400 عضو القاعده در یمن فعالیت می کنند، اظهار داشت: در این میان تعدادی از اتباع سعودی حضور دارند که به صورت برنامه ریزی شده در راستای هرج و مرج و کشتار در نقاط مختلف یمن فعالیت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ابوبکر القربی" در گفتگوی تلفنی با الحیات اظهار داشت: با وجود عملیاتهای تروریستی که اخیرا در یمن شاهد بوده ایم می توان گفت اوضاع کشور در شرایط کنونی آرام است.

وی افزود: البته در همین حال تلاش دستگاههای امنیتی برای پیگرد و سرکوب گروهکهای تروریستی و تنگ تر کردن دایره فشارها بر آنها که در صدد انجام فعالیتهای تروریستی خود در مناطق مختلف هستند، ادامه دارد.

وزیرخارجه یمن با ابراز تاسف از برزگنمایی رسانه ای مسئله فعالیت های القاعده در یمن اظهار داشت: این مسائل بر خلاف واقعیتهاست. القاعده از روشهای معینی در انجام عملیات استفاده می کند و ما شاهد این نوع عملیاتها در کشورهای مختلفی همچون الجزائر و عراق هستیم.

القربی تاکید کرد: اینکه القاعده بتواند بی ثباتی در یمن به وجود آورد و اوضاع امنیتی و فعالیتهای تجاری و اقتصادی را به چالش بکشاند واقعیت ندارد.

وی افزود: همه باید بدانند که اوضاع یمن خطرناکتر از کشورهای دیگر همچون کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی که القاعده در آنها حضور دارد نیست.

وزیرخارجه یمن با اشاره به حضور اتباع سعودی در میان گروهک تروریستی القاعده در یمن، اظهار داشت: البته همکاریهای امنیتی میان ریاض و صنعا در مسئله تروریسم به خوبی ادامه دارد که بارها نتیجه داده است.

کد مطلب 1176945

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