جزئیات آزمون جایابی دندانپزشکی برای دانش آموختگان خارج کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور 11 آذر در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران برگزار خواهد شد و واجدین شرایط باید مدارک خود را از روز 22 تا 26 آبان ماه با پست سفارشی یا پیشتاز به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ارسال کنند.

افراد واجد شرایط می توانند به صورت حضوری در دبیرخانه حضور یابند و نسبت به تحویل مدارک اقدام کنند. واجدین شرایط توسط مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی می شوند.

مدارکی از جمله دو قطعه عکس 3 در 4، اصل فیش بانکی به مبلغ 100 هزار ریال واریز به حساب 6/1278 به نام خزانه داری کل، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران، یک برگ فتوکپی شناسنامه از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در آزمون است.

آزمون راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 11 آذر برگزار شده و کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت 8 تا 14 روز سه شنبه 9 آذرماه در محل دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی توزیع می شود.