کانون کارگردانان برای حل مشکلات به زمان نیاز دارد

نادر مقدس بازرس کانون کارگردانان به خبرنگار مهر گفت: کانون کارگردانان خانه سینما دیروز شنبه جلسهای داشت و در این جلسه مسائل مختلف کانون با حضور اعضا بررسی شد، بخشی از جلسه به تغییر اساسنامه اختصاص داشت و مباحثی در این زمینه مطرح شد. باید اساسنامه به شکلی تغییر کند که همخوان با اساسنامه خانه سینما و منافع کلی صنف باشد.
وی ادامه داد: یکی از برنامههای من این است که با اعضای مستعفی کانون صحبت داشته باشم تا حرفها و انتقادهای آنها را بشنوم، از نظر من مشکلاتی در کانون وجود دارد و هیچ یک از اعضا به دنبال پنهان کردن این مسائل نیست. اما مشکلات باید با گفتگو و تعامل حل شود و نیاز به استعفا نیست. سینمای ایران در این روزها شرایط مناسبی نداشته و طبیعی است که حساسیتها به خانه سینما و صنوف کشیده شود اما همه ما باید فضا را آرام و شرایط را مدیریت کنیم. حل کردن مشکلات و آرام شدن شرایط به نفع همه ما است.
کارگردان فیلم سینمایی "ایستگاه بهشت" افزود: یکی از برنامههای شورای مرکزی جدید کانون کارگردانان حفظ منافع جمعی و فراهم شدن شرایط مساعد برای فعالیت اعضا است. گروهی که این روزها در شورای مرکزی فعالیت میکنند صداقت دارد و تلاش میکند به اوضاع سامان بدهد و منافع اکثریت را در نظر دارد. باید به این شورا زمان داد تا بتواند برنامههایش را اجرا کند.
این نویسنده و کارگردان ادامه داد: صنف کارگردانها این روزها شرایط مطلوب ندارد در شبکه نمایش خانگی تهیهکننده و کارگردانهایی هستند که مشخص نیست از کجا آمدهاند و چه سوابقی دارند. این گروه عضو هیچ نهاد و صنفی نیستند. وضعیت اکران فیلمها هم مشکلات فراوان دارد که باید به آن سامان داد. در این فضا فیلمهای خوبی مثل "باد در علفزار میپیچد" به شکل محدود اکران میشود. کانون کارگردانان به دنبال این است که فضا را برای فعالیت درست اعضا فراهم و برای اکران فیلمها برنامهریزی کند.
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