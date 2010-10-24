39 سالن ورزشی در گرگان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن طهماسبی صبح یکشنبه در نشست شورای شهر گرگان، ضمن تشکر از نگاه مثبت اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار گرگان گفت: احداث 39 سالن ورزشی طی چهار سال گذشته، برگزاری دو مسابقه بین المللی طی سال جاری در رشته های کشتی و اسکواش و حضور موفق ورزشکاران گرگانی در تیم‌های مختلف ورزشی بخشی از موفقیت‌های ورزش گرگان در سال‌های اخیر بوده است.

حبیب الله قلیش‌لی رئیس شورای شهر گرگان نیز در این مراسم با تاکید بر اهمیت ورزش و نقش آن در سلامت افراد جامعه گفت: تجلیل از خادمین و پیشکسوتان ورزش شهر به منظور تقویت روحیه ورزشی در جامعه و تقدیر از سال‌ها زحمات این عزیزان در دستورکار شهرداری و شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

رئیس شورای شهر گرگان هدف از برگزاری این مراسم را توسعه ورزش و تربیت بدنی‏ برای سالم سازی سرمایه انسانی عنوان و خاطرنشان کرد: هفته تربیت بدنی و برگزاری این مراسم بهانه‌ای برای پاسداشت دلسوزان عرصه ورزش است.

وی ضمن تقدیر از سال‌ها زحمات پیشکسوتان و خادمین ورزش شهر در رشته های مختلف، حاج رضا سیدین و حاج رضا منصوریان را شایسته تقدیر ویژه دانست و از درگاه ایزد منان خواستار سلامتی و طول عمر با برکت آنها شد.



رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان نیز در ادامه این جلسه، ورزش را یکی از مهمترین موجبات عاری شدن جامعه از مشکلات برشمرد و از حضور صمیمی همه پیشکسوتان و ورزش دوستان گرگانی در صحن علنی شورای شهر تشکر کرد.

قاسم حاج محمدی با اشاره به اینکه تجلیل از ورزشکاران یکی از وظایف شهرداری و شورای شهر است گفت: با گرایش جوانان به ورزش و تشویق آنها در این عرصه می‌توان بسیاری از معضلات اجتماعی را ریشه کن کرد.



عبدالرضا چراغعلی، عضو دیگر شورای اسلامی شهر گرگان نیز ضمن تقدیر از فعالان و پیشکسوتان ورزش گرگان گفت: به عنوان یک شهروند افتخار می کنم که همشهری شما هستم و به طور یقین زحمات شما در تاریخ گرگان ماندگار خواهد شد.

نگاه ویژه شهرداری به برنامه های ورزشی

در ادامه این مراسم فائزه عبداللهی با اشاره به ضرورت داشتن رویکرد ورزشی مناسب در مدیریت شهری، از تصویب طرحی ویژه در هجدهمین اجلاس مشترک روسای کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی کلانشهرها و مراکز استان‌ها مبنی بر تخصیص بودجه ای خاص به امر ورزش در شهرداری ها خبر داد.

رئیس کمیسیون اداری و مالی شورای شهر گرگان در این زمینه اظهار داشت: پس از حضور شوراهای اسلامی در عرصه مدیریت شهرداری ها بر ضرورت توجه به لحاظ نمودن برنامه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بهداشتی برای شهروندان تاکید شده است.

وی افزود: در این راستا تا کنون اقدامات زیادی صورت گرفته است که از آن جمله می توان به تصویب اختصاص بودجه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از اعتبارات شهرداری ها در هجدهمین اجلاس مشترک روسای کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها اشاره کرد.

این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه شهرداری گرگان توجه شایسته‌ای به امر ورزش دارد، خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری گرگان تا کنون مشارکت مطلوبی برای ساخت اماکن ورزشی و مساعدت مالی به هیئت‌های ورزشی شهرستان داشته است که معتقدیم این اقدامات پاسخگوی همه نیاز شهروندان نبوده است.

وی گفت: بعد از جدا شدن گرگان از استان مازندران، به دلیل نبودن امکانات در مرکز استان، ورزش گرگان با چالش‌های زیادی مواجه شد اما با پیگیری مسئولان مربوطه طی سال‌های اخیر ورزش این شهر متحول شده است.

تاکید مجلس به تولی گری شهرداری در ورزشهای همگانی

وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در نظر دارد تولی گری ورزش های همگانی را یه شهرداری ها واگذار کند که بررسی این موضوع در دستور کار کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار دارد.

شهردارگرگان نیز گفت: شورای شهر گرگان و شهردرای از سال 1379 حمایت ورزشی و برنامه ریزی در این زمینه را در اولویت برنامه های خود قرار دادند.

ابراهیم کریمی با اشاره به اینکه هفته تربیت بدنی متعلق به همه مردم خصوصا جمع حاضر در این مراسم است خاطرنشان کرد: اعضای شورای اسلامی شهر گرگان همواره توجه ویژه ای به لایحه های ورزشی شهرداری داشتند که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.