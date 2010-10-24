جزئیات انتقال پژوهشگاهها به دانشگاهها / کمیته انتقال تشکل شد

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما کمیته ای را علاوه بر کمیته انتقال با شرکت معاونت پژوهشی، معاونت اداری و مالی، ریاست سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و معاونتهای آموزشی و فرهنگی وزارت علوم تشکیل دادیم که در آن مشخص می شود هر پژوهشگاه باید به کدام استان و زیر نظر کدام دانشگاه برود.

وی اظهار داشت: با این طرح پژوهشگاهها با حفظ استقلال وظایف و مأموریتها باید زیر نظر دانشگاهها بروند.

معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت: باید مشخص شود که پژوهشگاههای در اختیار وزارت علوم و پژوهشگاههای سایر دستگاهها در هم ادغام شوند یا به دانشگاهها انتقال یابند.

وی با تأکید بر اینکه این طرح بنا به دستور وزیر علوم صورت می گیرد، گفت: پژوهشگاههای سایر دستگاههای اجرایی نیز باید هماهنگ با این طرح باشند و وضعیت آنها برای انتقال و زیر نظر دانشگاه قرار گرفتن آنها مشخص شود.

متکان اظهار داشت: با اجرای این طرح دیگر پژوهشگاه مستقل نخواهیم داشت و پژوهشگاهها زیر مجموعه دانشگاه ها قرار می گیرند.