شناسنامه فرهنگی مساجد و روستاهای گناباد باید تکمیل شود

حجت‌الاسلام عباسعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد با بیان اعلام این خبر که نخستین جلسه متولیان و دست اندرکاران مساجد در محل اداره تبلیغات اسلامی گناباد برگزار شد، اظهار داشت: شناسنامه فرهنگی مساجد و روستاهای شهرستان که به پیشنهاد اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناباد و تصویب شورای فرهنگ عمومی تهیه شده است با همکاری دست‌اندرکاران مساجد تکمیل شود.

فاطمی افزود: این جلسه به منظور بررسی و رفع مشکلات و برطرف کردن چالش‌های مربوط به حوزه‌های مشترک نهادها و سازمان‌های مرتبط با مسجد برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناباد گفت: در این جلسه مقرر شد که جلسه‌های مشترک فصلی ویژه امامان جماعت مساجد، شورای فرماندهی پایگاه‌ها، هیئت امنای مساجد، مسئولان کانون‌های فرهنگی با هدف شناسایی نقاط مثبت کارکردهای نهادهای مختلف و برطرف کردن مشکلات برگزار شود.

وی افزود: جلسه هم‌اندیشی متولیان و دست‌اندرکاران مساجد گناباد با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگان اداره اوقاف و فرماندهی سپاه گناباد برگزار می‌شود.

فاطمی همچنین از برگزاری چهارمین جلسه شورای تبلیغ گناباد خبر داد و گفت: این جلسه به منظور ساماندهی تبلیغ، اعزام مبلغ در مناسبت‌ها و برگزاری نمازهای جماعت برگزار شد.

وی افزود: بکارگیری و استفاده بیشتر از ظرفیت مبلغان برای اعزام شب‌های جمعه به مناطق محروم و روستاها، برگزاری مراسم جشن عمامه‌گذاری طلاب در دهه کرامت از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.

فاطمی افزود: اعضای شورای تبلغی گناباد متشکل از دبیر جامعه روحانیت، رئیس اداره تبلیغات اسلامی و مدیر حوزه علمیه است.