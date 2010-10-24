به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد حسین موسیپور شامگاه شنبه در جلسه ستاد استانی هدفمندسازی یارانهها طی سخنانی با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای اجرایی شدن این طرح در کشور اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانهها یک طرح ملی و از الزامات اجتناب ناپذیر برای اقتصاد کشور محسوب میشود که با اجرای آن، بسیاری از توانمندیهای بالقوه اقتصادی فعال و اقتصاد کشور از رخوت و سستی خارج خواهد شد.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اخلال در اجرای این طرح ملی گفت: در حالیکه نظام خود را آماده اجرای این طرح مهم و حیاتی کرده است دشمنان برای ایجاد خلل و به شکست کشاندن این طرح برنامهریزی کردهاند.
استاندار قم با تأکید بر لزوم تشدید اقدامات نظارتی در زمینه اجرای هر چه بهتر طرح هدفمندسازی یارانهها بیان داشت: علاوه برسمپاشیهای دشمنان، ممکن است عدهای نیز خواسته یا ناخواسته اقداماتی را انجام دهند که همسو با خواستهها و نیات پلید دشمنان باشد که لازم است دستگاههای متولی به جد مراقب این قبیل رفتارها و اقدامات باشند.
حجتالاسلام موسیپور با اشاره به ضرورت همکاری و همدلی بین دستگاههای اجرایی استان برای اجرای موفق طرح افزود: همه دستگاههای اجرایی استان به ویژه سازمان بازرگانی و تعزیرات حکومتی باید با وفاق و همدلی و همکاری تنگاتنگ زمینه اجرای هر چه بهتر این طرح در استان را فراهم کنند.
وی با اشاره به تلاش عدهای برای القای شایعات و سخنان بیاساس با نیت برهم زدن آرامش روانی جامعه اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانهها یک طرح دقیق و حساب شده میباشد که پیش بینیهای لازم برای جلوگیری از تبعات و پیامدهای احتمالی اجرای آن صورت گرفته است.
استاندار قم گفت: در این طرح افزایش قیمت حاملهای انرژی کمتر از حد انتظار بوده بنابر این مردم با یارانههای واریزی به خوبی میتوانند مصرف خود را مدیریت کنند.
موسی پور افزود: در استان قم نیز تمهیدات و پیش بینیهای لازم برای ذخیره سازی و تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم انجام شده و با تشدید اقدامات نظارتی و استمرار برنامههای تنظیم بازار، از هر گونه افزایش قیمتها و بروز تبعات احتمالی اجرای طرح جلوگیری و با سوء استفاده کنندگان و اخلالگران نظم اقتصادی استان به شدت برخورد خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها خواستار همکاری تمامی دستگاههای اجرایی جهت اجرای هرچه بهتر این طرح و جلوگیری از افزایش قیمتها شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد حسین موسیپور شامگاه شنبه در جلسه ستاد استانی هدفمندسازی یارانهها طی سخنانی با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای اجرایی شدن این طرح در کشور اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانهها یک طرح ملی و از الزامات اجتناب ناپذیر برای اقتصاد کشور محسوب میشود که با اجرای آن، بسیاری از توانمندیهای بالقوه اقتصادی فعال و اقتصاد کشور از رخوت و سستی خارج خواهد شد.
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