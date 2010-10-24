ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان حج تفاهنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه همکاری، با حضور نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، استاندار تهران، ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مقامات قضایی و انتظامی در ترمینال 5 فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به امضاء طه طاهری، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و علی لیالی، ریاست سازمان حج و زیارت رسید.

بر پایه این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه‌ "اجرای برنامه‌های آموزشی، درمانی، مقابله با سوء مصرف و حمل و نگهداری از انواع موادمخدر و روان‌گردان‌ها مصرحه در قانون در جریان سفرهای زیارتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود از حوزه مسوولیتی طرفین" توافق کردند.

ستاد مبارزه با موادمخدر، بر پایه این تفاهم، عهده‌دار بهره‌گیری از ظرفیت موجود در کلیه دستگاه‌های عضو ستاد پیرامون تامین نیازهای نرم‌افزاری و آموزش مورد نیاز به حجاج و زائرین عمره و عتبات عالیات و پرسنل و کارگزاران و دست‌اندرکاران خدمت‌رسانی در حوزه سفرهای زیارتی، بهره‌گیری از ظرفیت اجرایی موجود در تمام دستگاه‌های درمانی عضو ستاد در جهت هماهنگی نیازهای تست سلامت و درمان بیماری‌های احتمالی ناشی از سوء مصرف موادمخدر توسط برخی از حجاج و زائرین عمره و عتبات عالیات با لحاظ کردن و پیگیری کردن الویت‌های خاص با همکاری سازمان حج و هیئت پزشکی حج شد.

همچنین هماهنگی لازم برای جلوگیری از حمل و نگهداری موادمخدر و روان‌گردان‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت موجود در تمام دستگاه‌های عضو همچون ناجا، سپاه پاسداران، گمرک و دادسرای عمومی و انقلاب و اجرای طرح‌های ویژه و موسمی کنترل حجاج، عمره‌گزاران و زائرین عتبات در مرزهای خروجی کشور و نظارت لازم در جهت جلوگیری از ارتکاب جرائم مرتبط در این سفرها با اولویت‌گذاری اقدامات پیشگیرانه از تعهدات دیگر این ستاد است.

سازمان حج و زیارت نیز براساس این تفاهم، عهده‌دار ارائه آموزش‌های مورد نیاز به گروه‌های هدف به‌منظور هماهنگی‌سازی و ایجاد وحدت رویه، بهره‌گیری از امکانات هیات پزشکی و ایجاد بستر لازم پیرامون تست سلامت و معرفی حجاج و زائرین بیمار جهت درمان‌های قبل از سفر و تمهیدات لازم درمانی در حین سفر حجاج و زائرین مبتلا به بیماری‌های احتمالی ناشی از سوء مصرف موادمخدر و روان‌گردان‌ها، تجهیز نیازهای فنی و تخصصی مورد نیاز ورودی و خروجی کشور حسب درخواست و با هماهنگی ستاد و پیش‌بینی اعتبارات پشتیبانی از عملیات کنترلی و مراقبتی و آموزش در حوزه ماموریت شد.

براساس این تفاهم‌نامه، ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان حج و زیارت متعهد می‌شوند طی دوره پنج ساله با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، همکاری‌های مذکور را انجام دهند تا با توسعه جو معنوی حاکم بر حج، از بروز اختلالات و مشکلات ناشی از مسافرت احتمالی معتادان به سرزمین وحی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از فرصت ایجاد شده عده‌ای قلیل از زائران حرم امن الهی که به بلیه شوم مواد مخدر اعتیاد دارند، به سمت درمان هدایت شوند.