حجت‌الاسلام رضا مدنی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد اظهار داشت: یکی از اهداف برگزاری همایش تعریف دقیق شخصیت این بزرگوار است چرا که در مورد ایشان افراط و تفریط زیادی صورت گرفته است.



دبیر همایش ملی "بهلول، شگفتی روزگار" افزود: اساس شناخت ابعاد وجودی بهلول باید براساس پیام مقام معظم رهبری صورت گیرد.



مدنی گفت: علامه بهلول حدود 100 هزار بیت شعر سروده است که به قول بسیاری از ادبا این اشعار از نظر فنی در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

اشعار علامه بهلول هنوز به چاپ نرسیده است



وی افزود: هنوز این اشعار چاپ نشده است و سعی شده است که این اشعار که به صورت پراکنده در دست افراد است جمع‌آوری و چاپ شود.



مدنی با اشاره به حضور شخصیتهای مطرح کشور در ساختار تشکیلاتی این همایش گفت: آیت‌الله خزعلی ریاست شورای سیاست‌گذاری این همایش را برعهده دارد و این نشان‌دهنده اهمیت برگزاری این همایش است.



وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری تهران، استانداری خراسان رضوی، معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، منطقه 9 دانشگاه آزاد، اداره کل صدا و سیما خراسان رضوی و تمام نهادهای شهرستان گناباد در برگزاری این همایش همکاری دارند.



دبیر همایش ملی "بهلول، شفتگی روزگار" ادامه داد: این همایش در اول و دوم دی ماه 1389 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد برگزار می‌شود.



وی در ادامه با بیان آغاز فراخوان مسابقه مقالات و جشنواره ملی فیلم و عکس بهلول تصریح کرد: دبیرخانه همایش ملی بهلول شگفتی روزگار با همکاری انجمن سینمای جوان گناباد اولین جشنواره ملی فیلم و عکس بهلول شگفتی روزگار را هم برگزار می‌کند که فراخوان این جشنواره نیز آغاز شده است.



مدنی افزود: نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس بهلول شگفتی روزگار نیز 13 تا 15 آذر ماه 1389 در گناباد برگزار می‌شود.



وی در مورد محورهای همایش گفت: بهلول و امتیازهای فردی و برجستگی‌های اخلاقی، بهلول و قیام مسجد گوهرشاد، بهلول و ولایت‌مداری، بهلول، جامعه و سیاست، بهلول و مددکاری اجتماعی، بهلول در عرصه ادب و هنر و سایر موضوع‌های مرتبط با شخصیت شیخ محمد‌تقی بهلول گنابادی محورهای این همایش است.



وی افزود: صاحب‌نظران می‌توانند مقالات خود را براساس این موضوعات تا پایان آبان ماه به دبیرخانه این همایش واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد ارسال کنند.



مدنی در مورد جشنواره فیلم و عکس بهلول نیز گفت: هنرمندان شهرستان، استان و کشور می‌توانند آثار خود را در این زمینه نیز تا یکم آذرماه 1389 به دبیرخانه این جشنواره مستقر در انجمن سینمای جوان گناباد ارسال کنند.



وی افزود: شعر و ادبیات، فیلم‌ و سینما و قناعت ساده‌زیستی از کارگروه‌هایی است که دانشجویان با عضویت در آن می‌توانند آثار خود را برای همایش اصلی که در آذرماه با عنوان "بهلول، شگفتی‌ روزگار ما"‌ در گناباد زادگاه این عارف مجاهد آماده سازند.



وی تصریح کرد:‌ حجاب و عفاف، مبارزات علامه بهلول،‌ تاریخ شفاهی زندگی مرحوم بهلول و عرفان از جمله موضوعات مورد توجه در همایش مذکور است.



مدنی اظهار امیدواری کرد که بتوان این شخصیت را در سطح ملی و فراملی معرفی کرد.