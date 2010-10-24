  1. استانها
  2. مرکزی
۲ آبان ۱۳۸۹، ۲۰:۰۶

افزایش 102 کیلومتری شبکه فشار متوسط هوایی برق در استان مرکزی

افزایش 102 کیلومتری شبکه فشار متوسط هوایی برق در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر امور مهندسی شرکت توزیع برق استان مرکزی از افزایش 102 کیلومتری شبکه فشار متوسط هوایی برق طی شش ماه نخست سال جاری در استان مرکزی خبر داد.

علیرضا دنیوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه مجموع طول شبکه فشار متوسط هوایی برق در استان 9 هزار و 924 کیلومتر است، افزود: 25 کیلومتر از شبکه فشار متوسط برق طی این بازه زمانی نیز بهینه سازی شده است.

وی از احداث 45 کیلومتر شبکه فشار ضعیف طی این مدت خبر داد و اظهار داشت: 19 کیلومتر شبکه فشار ضعیف نیز بهینه سازی شده و در حال حاضر میزان شبکه فشار ضعیف هوایی برق موجود در استان شش هزار و 614 است.
 
مهندس دنیوی هدف از اجرای این اقدامات را کاهش خاموشی ها، تامین برق پایدار و افزایش رضایت مشترکان عنوان کرد.
 
کد مطلب 1176980

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها