افزایش 102 کیلومتری شبکه فشار متوسط هوایی برق در استان مرکزی

علیرضا دنیوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه مجموع طول شبکه فشار متوسط هوایی برق در استان 9 هزار و 924 کیلومتر است، افزود: 25 کیلومتر از شبکه فشار متوسط برق طی این بازه زمانی نیز بهینه سازی شده است.

وی از احداث 45 کیلومتر شبکه فشار ضعیف طی این مدت خبر داد و اظهار داشت: 19 کیلومتر شبکه فشار ضعیف نیز بهینه سازی شده و در حال حاضر میزان شبکه فشار ضعیف هوایی برق موجود در استان شش هزار و 614 است.

مهندس دنیوی هدف از اجرای این اقدامات را کاهش خاموشی ها، تامین برق پایدار و افزایش رضایت مشترکان عنوان کرد.

