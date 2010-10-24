به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان امروز یکشنبه در مراسم رونمایی از 4 دستاورد تحقیقاتی کشاورزی که با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، با بیان اینکه پشتیبانی نظام بانکی از بخش کشاورزی در برنامه چهارم 25 درصد از سهم تسهیلات بانکی را شامل می شود، گفت: با این حال تنها 17 و 18 درصد آن محقق شده است.

وی افزود: کشاورزان و تولید کنندگان بخش کشاورزی برای واحدهای تولیدی خود نیازمند نقدینگی و سرمایه در گردش هستند تا برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود مجبور به پیش فروش محصولات کشاورزی با قیمت کم به واسطه ها نباشد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به امنیت سرمایه گذاری با توسعه نظام بیمه کشاورزی، گفت: در سالهای اخیر بیمه محصولات کشاورزی رشد مناسبی داشته و اعتبارات بیمه به بیش از 11 برابر رسیده است که باید برای حمایت از کشاورزان بیش از توسعه یابد. خلیلیان افزود: در سالجاری 650 میلیارد تومان به بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ضرورت همکاری میان بازار و کشاورزان، اظهار داشت: بازار باید محصولات کشاورزی را مورد پشتیبانی قرار دهد تا کشاورز انگیزه خود را برای تولید از دست ندهد؛ در واقع نیاز دو طرفه ای میان کشاورز و بازار وجود دارد که باید مورد توجه تنظیم کنندگان بازار قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: وزارتخانه هم برای افزایش تولید و تامین نیاز بازار سیاستهایی را برای افزایش تولید در واحد سطح همزمان با افزایش کیفیت پیگیری می کند.

خلیلیان با اشاره به خودکفایی در تولید گندم، گفت: در شرایط کنونی قیمت جهانی نفت رو به افزایش است و قیمت محصولات کشاورزی نیز متاثر از آن افزایش می یابد، بدین ترتیب خودکفایی به خصوص در زمینه گندم بسیار مورد اهمیت است.

وی افزود: در سالهای گذشته برای تامین هر تن گندم از خارج از کشور 400 دلار پرداخت می شد که خوشبختانه امسال با تلاش کشاورزان و همکاری دولت و علی رغم خشکسالی در 7 شهر کشور به خودکفایی در گندم رسیدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی علاوه بر نوسان بازار باید با شرایط اقلیمی نیز روبرو باشد، افزود: بخش کشاورزی با مشکلات خشکسالی، سرما و آفات روبرو است که برای گذر از این شرایط و تامین نیازهای روزمره کشور بخشهای تحقیقاتی باید با سرعت بیشتری به کار خود ادامه دهند و دستاوردهای جدید را در اختیار کشاورزان بگذارند.

خلیلیان تصریح کرد: امروزه نیازمند سرعتی بیشتر برای جبران عقب ماندگی ها در بخش کشاورزی هستیم.