طرح سنجش سلامت دانشجویان آغاز شد/ غربالگری 30 هزار دانشجو

افسانه صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای این طرح به صورت سراسری و با همکاری معاونتهای دانشجویی، سلامت و بهداشتی وزارت بهداشت انجام می گیرد و پیش بینی می شود حدود 30 هزار دانشجوی جدیدالورود در طرح غربالگری حضور یابند.

وی خاطرنشان کرد: کلیه دانشجویانی که در پرسشنامه سلامت روانی نمره های خاصی که به عنوان شاخص موارد مشکوک درنظر گرفته شده را کسب کنند، مجدداً تحت غربالگری روانی قرار گرفته و با آنها مصاحبه اولیه سازمان یافته و ارزیابی مجدد انجام می گیرد.

سرپرست مرکز مشاوره دانشجویی وزارت بهداشت اظهار داشت: پس از آن درصورتی که بازهم فرد دچار مشکل تشخیص داده شود تحت درمان های اولیه از نظر بهداشت روانی قرار می گیرد تا دانشجویی که قرار است تحصیل خود را آغاز کند مشکلی از این نظر نداشته باشد.

به گزارش مهر، طرح غربالگری دانشجویان علوم پزشکی به منظور هماهنگ سازی معاینات جسمی و رفتاری در سال تحصیلی جاری در روزهای دوم آبان تا دهم آذر ماه اجرا می شود.