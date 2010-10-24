کشفیات فرآورده های نفتی قاچاق 11 درصد افزایش یافت

سرهنگ علی طاهر در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با تاکید بر مبارزه جدی با پدیده قاچاق سوخت در مرزهای شرقی کشور گفت: یکی از مشکلات استان سیستان و بلوچستان قاچاق سوخت از این استان به کشورهای شرقی است.

وی از افزایش کشفیات سوخت در استان سیستان و بلوچستان طی هفته گذشته خبر داد و گفت: با تلاش ماموران انتظامی استان سیستان و بلوچستان و با تشدید کنترل مبادی ورودی و خروجی شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان کشفیات فرآورده های نفتی قاچاق در هفته گذشته 11 درصد افزایش داشت که شامل گازوئیل، بنزین، نفت و روغن موتور قاچاق است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در این عملیاتها تعداد 181 قاچاقچی سوخت دستگیر و 184 دستگاه خودرو سوخت کش نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ طاهر ضمن تشکر از همکاری و مشارکت مردم با پلیس، مبارزه با معضل قاچاق سوخت را از برنامه های نیروی انتظامی در استان دانست و خواستار همکاری و تعامل تمام دستگاه های ذی ربط در خصوص ریشه کنی این معضل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها زمینه قاچاق سوخت به مرزهای شرقی از بین برود.

به دلیل اختلاف شدید قیمت سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه قاچاق سوخت از استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به کشورهای شرقی به یکی از معضلات این استانها تبدیل شده است.