به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پیشواز از کتاب "جای امن گلوله ها" خاطرات عبدالرضا آلبوغبیش عصر دیروز شنبه اول آبان، با حضور محسن مومنی رئیس حوزه هنری، امیرحسین فردی مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری، مرتضی سرهنگی مدیر دفتر مطالعات فرهنگ و ادب پایداری و دست اندرکاران انتشار این کتاب در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.



مومنی در این مراسم گفت: از نظر امام خمینی(ره) بزرگ ترین دستاورد انقلاب اسلامی تحولی بود که در انسان ها ایجاد شد. ایشان به این تحول فراتر از دستاوردهای حکومتی انقلاب توجه داشتند و این تحول انسانی را یک فتح الفتوح می دانستند. در دوران دفاع مقدس نیز این فتح الفتوح به خوبی برای مردم دیگر کشورها تبیین شد.



وی گفت: کتاب "جای امن گلوله ها" در بردارنده حوادث و وقایع روزهای نخست جنگ و شامل نام و خاطرات قهرمانانی است که سالها درباره آنها غفلت کردیم .اما مردم باید پیش از این با این شخصیت ها آشنا می شدند. یکی از این شخصیت ها شهید شیخ شریف قنوتی اولین روحانی شهید در جنگ است. یا شهید امان اللهی دانشجوی دانشکده افسری که از خود خاطره رشادت های بی نظیری را بر جا گذاشت. این شهید در اردوگاه های عراق دلاوری های بی نظیری از خود نشان داد و در پایان عمرش نیز وصیت کرد اعضای بدنش به نیازمندان اهدا شود.



مومنی گفت: دفاع مقدس مملو از این قهرمان هاست که باید به زندگی هر کدام به گونه شایسته و در خور شان آنها پرداخته شود. از آقای آلبوغبیش هم تشکر می کنم که برای ثبت خاطرات خود وقت صرف کردند و در تهیه این کتاب دیگر دست اندرکاران را یاری دادند.



جواد کامور بخشایش تدوین کننده کتاب "جای امن گلوله ها" نیز در این مراسم گفت: خاطره نگاری شاید یکی از گونه هایی بوده که در ادبیات جنگ موفق بوده است. مظلومیت زنان و مردان مدافع از یک سو، و کنجکاوی نسل جوان نسبت به وقایع آن سالها از سوی دیگر موجب زنده بودن و طراوت ژانر خاطره نویسی در ادبیات دفاع مقدس شده است و این موضوع به ما می گوید که چه راه دور و درازی در پیش داریم و برای طی کردن آن به همت مضاعف نیاز داریم.



این محقق تاریخ جنگ ادامه داد: آلبوغبیش قهرمان بی نشان است.او قهرمان دیروز و بی نشان امروز است. شاید اگر دست تقدیر مرا به سمت ثبت خاطرات شهید شیخ شریف سوق نمی داد هیچ وقت کتاب " جای امن گلوله ها" چاپ نمی شد. اما این اتفاق فرخنده افتاد و اینک کتاب به دست علاقه مندان خواهد رسید.



وی درباره متن کتاب گفت: مهندسی کتاب به گونه ای است که هنگامی که راوی نقش زمین شده و جراحت های بسیار برداشته به گذشته گریز می زند و وقتی در بیمارستان به هوش می آید خواننده ادامه داستان را از بیمارستان دنبال می کند.



عبدالرضا آلبوغبیش راوی خاطرات کتاب نیز در این برنامه گفت: من هنوز خود را به عنوان سرباز این کشور می دانم. امیدوارم توفیق داشته باشم و این راه را تا آخر ادامه دهم. انسان دارای کمال است و کمال مراتبی دارد. کمال در عشق به الله است و وفاداری وپایداری بر این عهد.



راوی خاطرات کتاب " جای امن گلوله ها" گفت: روزی روزگاری افتخار همنشینی با یارانی را داشتم که مجاهد فی سبیل الله بودند. در وجود این افراد رحم و مروت بسیاری موج می زد و به عهد مذکور وفادار بودند.



آلبوغبیش در پایان سخنانش ضمن تشکر از پدیدآورندگان کتاب و مسئولان ذیربط گفت: هر مطلب و جزئیاتی که در کتاب ذکر شده است، عین حقیقت است و اصل امانت داری در این کتاب به خوبی رعایت شده است.



مرتضی سرهنگی نیز در این مراسم گفت: بسیاری از جنگ ها به خاطر مرزها رخ می دهد اما ادبیات جنگ بدون مرز است چون دارای خصلت انسانی است.

مدیر دفتر مطالعات فرهنگ و ادب پایداری حوزه هنری در ادامه گفت: عبارت معروفی درباره خاطره نگاری وجود دارد و آن این است که " اگر مرگ نبود، من چیزی را یادداشت نمی کردم". سربازی که خاطرات جنگش را ثبت کرده است تا ابد همان سرباز جوان بیست ساله باقی خواهد ماند.

وی عنوان کرد: خاطرات نباید از ما قهر کنند. خاطرات شبیه ما هستند بنابراین نباید با خودمان قهر کنیم. اگر خاطرات آینده ای داشته باشند، باید ما آن آینده را بسازیم چون روزی می رسد که ما نیاکان نسل بعدی خواهیم بود و روزی می رسد که در جامعه گفته می شود که نیاکان ما چنین آثاری را به جای گذاشتند.

سرهنگی با بیان این که خاطرات جنگ عمیق است، گفت: دانستن و خواندن این خاطره ها برای مردم دلپذیر است. دلیل گرابش مردم به مطالعه خاطره نگاری این است که علاقه مندند بدانند افرادی چون خودشان در روهای جنگ چگونه دوام آوردند.

مدیر دفتر مطالعات فرهنگ و ادب پایداری حوزه هنری گفت: امروز در طلایی ترین دوران ادبیات شفاهی به سر می بریم و راویان خاطرات شانه به شانه همراه با نویسندگان و ناشران در این راه تلاش می کنند. شاهدان و فعالان آن دوره در قید حیات هستند و در کنار ما حضور دارند. آلبوغبیش و همسرش نمونه ای از این راویان هستند. نکته قابل تامل در این زمینه نقش زنان در جنگ است چون زنان چهره های پنهان جنگ هستند.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در امر ثبت خاطرات جنگ، یادآور شد: زمان دزد خاطرات است. برای گردآوری خاطرات و ادبیات جنگ 15 سال دیگر زمان داریم . زمان به زیان ما حرکت می کند. باید بدانیم اگرامروز هرچه بیشتر برای گردآوری و تدوین قطعه‌های کوچک تاریخ انقلاب و جنگ تلاش کنیم، کار بزرگی صورت داده ایم و اثر آن را روزی به عنوان نیاکان در جامعه مشاهده خواهیم کرد.

سرهنگی درباره کتاب "جای امن گلوله ها" گفت: این کتاب ضمن این که شخص محور است، حادثه محور هم هست. موضوع مهم حوادثی است که در خیابان 24 متری خرمشهر رخ داد و در کتاب به خوبی به جزئیات روزهای سقوط خرمشهر و حوادثی که در این خیابان رخ داده اشاره شده است. در کتاب یک حاشیه هم داریم که به اندازه متن مهم است و آن روبرو شدن راوی با شهید علی سورانی معروف به دریاقلی است. بعضی تحلیل ها حاکی از آن است که اگر دریاقلی نبود و بعثی ها آبادان را اشغال می کردند، تا شیراز پیشروی می کردند.

در ادامه این جلسه رضا سورانی، فرزند شهید دریاقلی ملقب به ناجی آبادان و توران جوکار همسر عبدالرضا آلبوغبیش به بیان خاطراتی از دوران جنگ پرداختند . پایان این نشست نیز با تقدیر و اهدای جوایزی به پدیدآورندگان کتاب همراه بود و محسن مومنی، امیرحسین فردی و مرتضی سرهنگی جوایز دست اندرکاران چاپ این کتاب را اهدا کردند.

