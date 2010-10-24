توکلی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری را 25 آبانماه در خانهای در تهران شروع میکنیم و در نخستین روز فاطمه معتمدآریا مقابل دوربین میرود. یک بازیگر نقش فرعی هم به زودی برای فیلم انتخاب میشود. فیلمبرداری "اینجا بدون من" دو ماه طول میکشد و تلاش میکنیم فیلم برای نمایش در جشنواره فجر روی پرده برود.
وی گفت: فیلم تازهام یک اثر اجتماعی است و شباهتی به "پرسه در مه" ندارد، با توجه به فضای موجود اکران طبیعی است که "پرسه در مه" هنوز اکران عمومی نشده است. با وجودی که بارها اعلام شده فیلم روی پرده میرود اما شرایط فرصت اکران به این فیلم را نداده است.
فاطمه معتمدآریا، احمد ساعتچیان، صابر ابر، نگار جواهریان و پارسا پیروزفر بازیگران این فیلم هستند. عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حمید خضوعی ابیانه، طراح چهرهپرداز: سعید ملکان، صدابردار: حسین بشاش، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی و دستیار و برنامهریز: علی ملاقلیپور، تهیهکننده: سعید سعدی.
بهرام توکلی فیلمهای سینمایی "پرسه در مه" و "پا برهنه در بهشت" را در کارنامه دارد.
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