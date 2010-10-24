به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل ازهالیوود ریپورتر بیش از 333 مهمان ویژه جشنواره در مراسم افتتاحیه از روی فرش سبز که از بطری‌های پلاستیکی بازیافتی تولید شده عبور می‌کنند.



15 فیلم در بخش مسابقه این جشنواره حضور دارند که برای دریافت جایزه نقدی 000/50 دلاری بهترین فیلم با یکدیگر رقابت می‌کنند. ریاست هیئت داوران این دوره از جشنواره را نیل جردن بر عهده دارد.



از جمله فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه این دوره از جشنواره توکیو می‌توان به "اگر دانه نمیرد" ساخته سینیشا دراگین محصول مشترک رومانی، صربستان و اتریش، "چشم نامرئی" به کارگردانی دیه گو لرمن محصول مشترک فرانسه، آرژانتین و اسپانیا، "رهایم نکن" اثر مارک رومانک محصول آمریکا و انگستان، "قطعه‌ای از زمین" ساخته ماتئو بوتروینو و دانیله کولوچینی از ایتالیا ، "برایتن راک" به کارگردانی رووان جافی از انگلستان، "اولیه" ساخته ایوان نوئل از اسپانیا و "کلید سارا" اثر پاکه برنر از فرانسه اشاره کرد.



دو فیلم از کشور میزبان نیز در بخش مسابقه حضور دارند. این دو فیلم عبارتند از "کارت پستال" ساخته کانتو شیندو فیلمساز 98 ساله ژاپنی و "طرح‌های شهر کایتان" به کارگردانی کازویوشی کوماکیری. دو فیلم چینی "کوه بودا" ساخته لی یو و "پیانو در کارخانه" ساخته ژانگ منگ نیز در جشنوار حاضرند. از ایران نیز فیلم "فلامنکوی 13" ساخته رضا علیقلیان در بخش مسابقه جشنواره توکیو پذیرفته شده است.