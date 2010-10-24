اشتغال اتباع بیگانه در واحدهای تجاری و صنعتی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، عرب کنگان ظهر یکشنبه در جلسه هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی سیستان و بلوچستان گفت: در راستای حمایت از اشتغال افراد بومی استان سیستان و بلوچستان، به کارگیری اتباع خارجی در این استان ممنوع است.

وی تصریح کرد: در اجرای مواد 120 و 181 قانون کار و به کارگیری اتباع خارجی از ابتدا امسال تاکنون تعداد یکصد واحد تجاری در استان پلمپ شدند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این واحدهای تجاری علاوه بر پلمپ به مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی شدند.

کنگان افزود: در بازرسی از این واحدها بیش از هزار و 470 نفر تبعه خارجی غیرمجاز دستگیر و برای خروج از کشور تحویل مقامات زیربط شده اند.

وی همچنین گفت: اگر کارفرمایان برخلاف قانون اقدام به به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز کنند به ازای هر روز اشتغال اتباع خارجی کارفرما روزانه پنجاه هزار و 500 تومان جریمه و واحد کسبی آنها پلمپ می شود.

