عاقبتی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی تئاتر در شهر خرمآباد از اوایل مردادماه به خبرنگار مهر گفت: در این کارگاه آموزشی که تا اواخر شهریورماه به طول انجامید با حدود 30 نفر شرکت کننده در کارگاه نمایش "شهادت پیوتر اوهه" را برای اجرا آماده کردیم. نمایش آماده شد و قرار بود که 25 شهریورماه برای انجام تمرینات نهایی جمع شویم و دکور و لباس مورد نیاز را آماده کنیم.
وی یادآور شد: متأسفانه دریغ از اندک بودجهای که بتوان با آن کارهای اولیه و مورد نیاز نمایش نظیر ساخت دکور، لباس و پوستر و بروشور نمایش را انجام داد تا کار به اجرا و صحنه برسد. این موضوع بسیار خندهدار است. ما ابتدا سه و نیم میلیون تومان برای انجام این کارها برآورد کردیم ولی طبق تصویب قرار شد دو میلیون تومان به ما پرداخت شود. این در حالی است که انجمن هنرهای نمایشی خرمآباد هم بودجه مورد نظر را نداشت و انجمن هنرهای نمایشی ایران و اداره کل هنرهای نمایشی هم متقبل نشد تا این مبلغ را برای به اجرا رسیدن نمایش پرداخت کند.
عاقبتی از نبود حمایتهای لازم برای اجرا شدن نمایش "شهادت پیوتر اوهه" توسط علاقمندان به تئاتر شهر خرمآباد گلایه کرد و متذکر شد: قرار بود به خاطر تشویق شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی تئاتر و به نتیجه رسیدن دوره آموزشی این نمایش اجرا شود ولی هیچ کس ما را حمایت نکرد. طرحی که میتوانست جوابگوی مسائل مختلف باشد در حال به هدر رفتن تبدیل به یک حرکت معمولی است.
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جای تعجب دارد که مرکز هنرهای نمایشی ما را به شهرستانها میفرستد و به ما میگوید از نتیجه کارگاهها در قالب اجرای عمومی یک اثر حمایت میکند ولی حالا هیچ کسی مسئولیت این حرف را نمیپذیرد
این کارگردان تئاتر و عضو گروه تئاتر "لیو" تصریح کرد: فقط شعار حمایت از تئاتر شهرستان را میدهیم. دو میلیون تومان مبلغی نبود که یک گروه علاقمند به تئاتر در شهرستان نتواند به خاطر آن از اجرا باز بماند. ای کاش به جای شعار حمایت و آموزش تئاتر شهرستان درست عمل کنیم. ای کاش تغییر مدیریتها بر روی این طرح اثر نمیگذاشت و ای کاش کسی مسئولیت این کار را بر عهده میگرفت. نمیدانم چه اتفاقی افتاده که تخصیص بودجهها با تعویق و ریتم عجیب و غریب انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه مسئله قرارداد خود بنده و دستمزدم زیاد مهم نیست زیرا ما عادت کردهایم با دو سال تأخیر بودجه خود را در تئاتر ایران دریافت کنیم تأکید کرد: این جای تعجب دارد که مرکز هنرهای نمایشی ما را به شهرستانها میفرستد و به ما میگوید از نتیجه کارگاهها در قالب اجرای عمومی یک اثر حمایت میکند ولی حالا هیچ کسی مسئولیت این حرف را نمیپذیرد. شاید توجیهشان این است که مدیریت قبلی این وعده را داده و این در حالی است که مدیر قبلی مرکز از فضا نیامده بود و این قول در زمان معاونت آقای شاهآبادی داده شده بود.
عاقبتی نبود حمایت لازم از اجرای عمومی نمایش "شهادت پیوتر اوهه" را در شهر خرمآباد باعث از بین رفتن انگیزه علاقمندان به تئاتر و شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی تئاتر در این شهر دانست و تصریح کرد: چه کسی پاسخگوی این شرایط و خلف وعدهها است؟ حداقل امکان و کاری که میشد برای جوانان مستعد شهر خرمآباد که وقت و انرژی گذاشتند و در این کارگاه آموزشی شرکت کردند انجام داد این بود که حاصل کارگاه آموزشی با دو میلیون تومان ناقابل به اجرا میرسید. این امر واقعا باعث تأسف است.
کارگردان نمایشهای "میبوسمت و اشک" و "آسمان روزهای برفی" معتقد است تناقض عجیبی بین گفتهها و عملکرد مدیران تئاتری در قبال تئاتر شهرستان وجود دارد که قابل درک نیست. عاقبتی تأکید کرد: نمایش "شهادت پیوتر اوهه" آماده اجرا شد ولی به اجرا نرسید و این امر تأسفبار است. تأسفبار است که پروژه کارگروه آموزش جامع تئاتر شهرستان در حد یک اتفاق آماری ماند. این امر روی ما تأثیر ناخوشایندی دارد. بهتر است اگر مسئولیتها و وظایفی را به مجموعهها و مدیریتهای مختلف واگذار میکنیم به لحاظ عملی هم حمایتهای لازم را از آنها داشته باشیم.
وی با اشاره به پرداخت نشدن ریالی از دستمزد تعیین شده برای برگزاری این کارگاه آموزشی گفت: حمایتهای لازم را از فعالیت کارگروه ندیدیم. متأسفانه از همه اینها مهمتر این است که نبود حمایت به روحیه بچههای تئاتر خرمآباد لطمه زد.
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