به گزارش خبرنگار مهر، ولی اسماعیلی نماینده گرمی امروز یکشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس با اعلام این خبر اظهار داشت: تاکنون 37 عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان از 43 نفر اعضای آن مشخص شدند و انتخاب اعضای شورای مرکزی دو استان باقی مانده است.

وی گفت: علی لاریجانی برای رئیس فراکسیون اصولگرایان رقیب دارد. اسماعیلی از ذکر نام این کاندیدای دیگر فراکسیون اصولگرایان خودداری کرد.

نماینده گرمی به وجود برخی اختلافات در انتخابات اعضای شورای مرکزی در مجامع استانی اشاره کرد و گفت: در یکی ، دو استان مشکلاتی وجود دارد که هیئت داوری فراکسیون این مسائل را بررسی می کند.

اسماعیلی از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان در یکشنبه آینده خبر داد و گفت: این انتخابات با تکمیل شدن ترکیب شورای مرکزی فراکسیون و بازگشت علی لاریجانی از سفر قم انجام خواهد شد.