گزارش فرهنگی دانشگاهها به آقا تهرانی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل دارا مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم به مجلس رفت تا گزارشی از وضعیت فرهنگی دانشگاهها را به کارگروهی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که به ریاست حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی اداره می شود ارائه کند. همچنین آماری از تعداد کانونهای فرهنگی هنری، انجمن های علمی دانشجویی و نشریات دانشجویی و خانه های فرهنگ در این گزارش ارائه شده است.

بر طبق این گزارش، بیش از 3 هزار نشریه دانشجویی در دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می شود و یک هزار و 200 کانون فرهنگی هنری و دو هزار و 830 انجمن علمی دانشجویی در این دانشگاهها فعالیت می کنند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ارائه گزارش به آقا تهرانی از رویکرد جدید وزارت علوم برای توجه ویژه به وضعیت فرهنگی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور خبر داد و به تشریح فعالیتهای قرآنی دانشگاهها و استقبال دانشجویان از اردوهای راهیان نور پرداخت.

دارا در گفتگو با مهر درباره جلسه ارائه گزارش وضعیت فرهنگی دانشگاهها در مجلس گفت: این نشست بیشتر جنبه ارائه گزارش به نمایندگان عضو کارگروه مربوطه را داشت و سئوال خاصی مطرح نشد. پس از ارائه گزارش از برنامه های فرهنگی دانشگاهها شاهد ابراز خرسندی نمایندگان حاضر در جلسه بودیم.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از اعلام خبر "برنامه وزارت علوم برای تحلیل محتوای نشریات دانشجویی" در جمع نمایندگان حاضر در کارگروه مربوطه کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد.