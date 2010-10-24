هادی میرزانژاد مدیر نشر فرهنگ ایلیا درباره کتاب‌های در دست چاپ این انتشارات به خبرنگار مهر گفت: از مهم‌ترین آثاری که به تازگی مجوز نشر آنها صادر شده است ،می‌توان به کتاب‌های "تاریخ خانی" نوشته علی بن شمس الدین بن حاجی حسین لاهیجی، "تاریخ گیلان از آغاز تا برپایی جنبش مشروطه" نوشته افشین پرتو و "تاریخ گیلان، رویدادهای گیلان در سده‌های دهم و یازدهم هجری" نوشته عبدالفتاح فومنی اشاره کرد.

وی ادامه داد: این کتاب‌ها که تلاش می‌کنیم آنها را تا 2 ماه دیگر منتشر کنیم از جمله آثاری هستند که در دهه‌های پیشین به چاپ رسیده و امروز نایاب هستند و چاپ جدید آنها با یک بازنگری، ویرایش، شرح و تفسیر منتشر می‌شود.

این ناشر همچنین توضیح داد: "نخستین فرهنگ گویش تاتی زیتون رودبار، رستم آباد، رحمت آباد و..." نوشته علی علیزاده‌جوبنی نیز در دست چاپ است که این کتاب نخستین فرهنگنامه گویش تاتی است که نویسنده سعی داشته است اطلاعات جامعی درباره این گویش عرضه کند.

میرزانژاد در پایان عنوان کرد: "ردپای اسطوره در گیلان، مروری بر پیشینه هم روزگاری با اسطوره‌های ایرانی" نوشته عباس مهری‌آتیه، "طب سنتی مردم گیلان (گیل تجربه)" نوشته محمد بشرا، "آیین های گذر در گیلان (مراسم تولد تا مرگ)" نوشته محمد بشرا و طاهر طاهری، "شعر جوان انزلی" گردآوری سروش محبوب یگانه و ماریا گیلزاد کهن و "شال ترس ممد" گردآوری علی رفیعی جیردهی و اعظم جمالی گشتی از دیگر کتاب‌هایی است که در حوزه تاریخ و فرهنگ گیلان در این انتشارات مجوز گرفته و به مرور منتشر می‌شود.

