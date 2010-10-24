افزایش تولید بنزین پالایشگاهی به 72 میلیون لیتر

به گزارش خبرنگار مهر، توفیق آذرمگین امروز در نشست خبری با بیان اینکه هم اکنون 34 پروژه در بخش ساخت و توسعه صنایع پایین دستی نفت در سطح کشور با مجموع سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد تومان در حال انجام است ، گفت: شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران سالانه برای اجرا و تکمیل این پروژه ها سه تا دوهزار و 500 میلیارد تومان اعتبار جذب می کند.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت ایران با بیان اینکه هم اکنون ساخت نزدیک به 2 هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی و 600 کیلومتر خطوط انتقال نفت خام در سطح کشور مراحل اجرایی خود را پشت سر می گذارد، تصریح کرد: با ساخت خطوط لوله فرآورده روزانه 120 میلیون لیتر و با ساخت خطوط لوله نفت روزانه 550 هزار بشکه به ظرفیت انتقال نفت و فرآورده های نفتی ایران اضافه می شود.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر برای اجرای پروژه های پایین دستی صنعت نفت 40 پیمانکار داخلی و خارجی و حدود 50 شرکت مشاوره ای مشغول به کار هستند، تاکید کرد: در شرایط فعلی طرح توسعه پالایشگاه شازند امام خمینی، طرح بنزین سازی پالایشگاههای بندرعباس، تهران و طرح توسعه پالایشگاه اصفهان به عنوان طرح های اولویت دار در حال اجرا هستند.

آذرمگین با تاکید براینکه با راه اندازی فاز اول این چهار پروژه پالایشگاهی 27 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین ایران افزوده می شود، بیان کرد: همچنین با تکمیل طرح تثبیت و توسعه پالایشگاه نفت آبادان در مجموع 36 میلیون لیتر به ظرفیت تولید این فرآورده نفتی استراتژیک افزوده خواهد شد.

این مقام مسئول از تولید محصولاتی با استاندارد یورو 4 و 5 و کاهش گوگرد به عنوان مزیت های نسبی اجرای این چهار پروژه پالایشگاهی یاد کرد و افزود: پیش بینی می کنیم با تکمیل و اجرای این پروژه ها میزان گوگرد موجود در گازوئیل و نفت سفید به کمتر از 40 پی پی ام کاهش یابد.

مدیر عامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت همچنین از امکان بازیافت 2 هزار تن گوگرد با راه اندازی این طرح ها خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر پیشرفت اجرای پالایشگاههای نفت شازند اراک 84 درصد ، بنزین سازی بندرعباس 50 درصد، بنزین سازی پالایشگاه تهران 82 درصد و طرح توسعه پالایشگاه اصفهان حدود 16 درصد پیشرفت اجرایی دارند.

این مقام مسئول با اشاره به راه اندازی فاز اول طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند تا پایان اسفند ماه سال جاری تبیین کرد: همچنین فاز دوم این پروژه پالایشگاهی تا پایان نیمه نخست سال آینده و پروژه های بنزین سازی پالایشگاههای نفت تهران و بندر عباس تا پایان سال آینده در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

سرمایه گذاری سه میلیارد دلاری برای توسعه پالایشگاه آبادان

به گزارش مهر، وی در ادامه از راه اندازی خط لوله انتقال فرآورده های نفتی ری- قوچک تا پاییز امسال خبر داد و یادآور شد: همچنین با مرتفع شدن برخی از مشکلات اجرایی عملیات ساخت خط لوله انتقال فرآورده های نفتی ری- کن به زودی آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران درباره مذاکرات انجام گرفته برای تامین مالی پروژه طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه نفت آبادان با شرکت ساینوپک چین توضیح داد: بر اساس مصوبات مجلس و دولت مقرر شده تامین مالی این پروژه توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی دنبال شود.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه به وجود حدود 3 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده که با توجه به تکمیل مطالعات مهندسی آن عملیات اجرایی این پروژه تا پایان سال آغاز شود.

آذرمگین همچنین در خصوص آخرین وضعیت ساخت پالایشگاه جدید شهریار تبریز اظهار داشت: تاکنون مطالعات مقدماتی اجرای این پالایشگاه نفت انجام شده است اما مذاکرات با سازمان محیط زیست برای نهایی کردن توافقات در حال انجام است.

جزئیات 13 پروژه اولویت دار صنایع پایین دستی نفت

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره پروژه های اولویت دار صنایع پایین دستی نفت، گفت: در حال حاضر طرح توسعه پالایشگاههای نفت شازند اراک، تهران، بندرعباس و اصفهان در اولویت اول قرار گرفته است.

به گفته این مقام مسئول اجرای خطوط لوله نفت و فرآورده های نفتی ماهشهر - آبادان، ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر، خط لوله آبادان - شازند- تهران، خط لوله نایین- کاشان- ری، خط لوله ری- کن ، خط لوله ری - قوچک، خط لوله تبریز- میاندوآب، خط لوله سبزاب- تهران و تلمبه خانه های عمومی آبادان از دیگر پروژه های اولویت دار هستند.

مدیر عامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران همچنین با اشاره به تکمیل مطالعات مهندسی خط لوله نکا- جاسک خاطر نشان کرد: تاکنون مجوزهای ساخت این خط لوله انتقال نفت خام از دستگاههای مختلف دریافت شده و کل پروژه در قالب یک بسته طراحی برای تعیین تکلیف نهایی به شرکت ملی نفت ایران ارسال شده است.

آذرمگین همچنین در خصوص طرح توسعه بندر صادراتی ماهشهربا بیان اینکه هم اکنون این پروژه در دو بخش خشکی و دریایی توسط پیمانکاران داخلی در حال انجام است، تصریح کرد: هم اکنون عملیات اجرایی بخش فراساحلی حدود 80 درصدتوسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت با اشاره به اینکه تاکنون عملیات نوسازی و بازسازی پنج پست اسکله در بندر نفتی ماهشهر به پایان رسیده است، تاکید کرد:بر اساس برنامه زمان بندی عملیات توسعه بخش دریایی تا خرداد ماه سال آینده در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه عملیات بخش خشکی شامل نوسازی و مکانیزه کردن انبارها تا اسفند ماه سال 1390 به طور کامل به اتمام می رسد، یادآور شد: ساخت و نوسازی پنج مخزن ذخیره سازی هم از دیگر اهداف طرح توسعه این بندرصادراتی بوده که در شرایط فعلی عملیات ساخت آن ادامه دارد.