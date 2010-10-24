افتتاح اولین باند فرودگاه فضایی توریستی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه فضایی آمریکا اولین سازه در جهان است که تنها با هدف پرواز فضاپیماهای توریستی فضایی طراحی و راه اندازی شده است. شرکت توریسم فضایی "ویرجین گالاکتیک" با مدیریت "ریچارد برنسون" در نظر دارد تا 18 ماه آینده اولین پروازهای تجاری فضایی را از این پایگاه آغاز کند.

افتتاح اولین باند پرواز 3.2 کیلومتری با پرواز هواپیمایی که فضاپیمای دو شرکت ویرجین را حمل می کرد، فضاپیمایی که در آینده توریستهای فضایی را به لبه فضا برده و باز خواهد گرداند، انجام گرفت. افتتاح این باند تنها دو هفته پس از اینکه شرکت ویرجین گالاکتیک اولین پرواز آزمایشی فضاپیمای خود را انجام داد، رخ داده است.

برنسون می گوید انتظار دارد اولین پروازهای توریستی فضایی از 9 تا 18 ماه دیگر آغاز شود و وی نیز جزو اولین توریستهایی خواهد بود که به واسطه فضاپیمای این شرکت به فضا خواهد رفت به گفته وی پرواز آزمایشی دو هفته پیش این شرکت به مردم نشان داد که این پدیده واقعا واقعیت دارد.

سفرهای فضایی تاکنون در انحصار فضانوردان و چند نفر از افراد ثروتمندی بوده است که برای رفتن به ایستگاه فضایی بین المللی میلیونها دلار سرمایه صرف کرده اند.

باند تازه تاسیس در میان دشتی غبارآلود و 72 کیلومتری در شمال لاس کروسس در نیومکزیکو ساخته شده و از توانایی پشتیبانی پرواز هر نوع هواپیمایی در جهان، از پروازهای روزانه توریستی گرفته تا ارسال بار به فضا، برخوردار است. مقامات دولتی آمریکا نیز در نظر دارند پس از تجهیز ترمینال این فرودگاه در سال آینده، شرکتهای تجاری دیگری را به منظور انجام دیگر فعالیهای تجاری فضایی از قبیل تحقیق و یا ارسال بار به این پایگاه توریستی بیافزایند.

بر اساس گزارش تلگراف، بهای بلیط فضاپیمای این شرکت برای سفری در زیر مدار در حدود 200 هزار دلار بوده و پرواز دو و نیم ساعته توریستی شامل پنج دقیقه بی وزنی نیز خواهد بود. تا کنون بیش از 380 نفر برای سفر به فضا در این شرکت ثبت نام کرده اند.