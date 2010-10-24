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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

بدلیل رشوه دادن ؛

دو بازرگان اسرائیلی در گرجستان دستگیر شدند

دو بازرگان اسرائیلی در گرجستان دستگیر شدند

ماموران امنیتی گرجستان دو بازرگان اسرائیلی را به اتهام پرداخت رشوه به مقام های این کشور دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قفقاز پرس، دستگیری این دو بازرگان اسرائیلی در حالی صورت می گیرد که آنها در یک رستوران در باتومی با معاون وزبر دارایی گرجستان در حال مذاکره بودند.

یکی از دستگیر شدگان کنسول افتخاری ترکیه در سرزمین های اشغالی است و در حوزه ساخت و ساز در گرجستان فعالیت می کند.

بازرگانان اسرائیلی به پرداخت رشوه به مقام های دولتی گرجستان متهم هستند.

در پی این دستگیری شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی خواستار برگزاری دادگاه عادلانه برای آنها شده است.

لازم به ذکر است اخیراً نیز مقام های امنیتی گرجستان در فرودگاه تفلیس به دلایلی نامعلوم مانع از ورود یکی صهیونیست به این کشور شده اند.

کد مطلب 1177063

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