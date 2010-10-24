دو بازرگان اسرائیلی در گرجستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قفقاز پرس، دستگیری این دو بازرگان اسرائیلی در حالی صورت می گیرد که آنها در یک رستوران در باتومی با معاون وزبر دارایی گرجستان در حال مذاکره بودند.

یکی از دستگیر شدگان کنسول افتخاری ترکیه در سرزمین های اشغالی است و در حوزه ساخت و ساز در گرجستان فعالیت می کند.

بازرگانان اسرائیلی به پرداخت رشوه به مقام های دولتی گرجستان متهم هستند.

در پی این دستگیری شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی خواستار برگزاری دادگاه عادلانه برای آنها شده است.

لازم به ذکر است اخیراً نیز مقام های امنیتی گرجستان در فرودگاه تفلیس به دلایلی نامعلوم مانع از ورود یکی صهیونیست به این کشور شده اند.