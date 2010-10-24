به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، غلامرضا ساکتی پیش از ظهر یکشنبه افزود: طرح درخت نوردی در کمیته عالی ناژوان مصوب شده و انتظار میرود قراداد اجرای این طرح فی مابین این مدیریت و سرمایه گذار انجام شود.
وی با اشاره به اینکه درخت نوردی گونهای از طبیعت گردی است که با هدف سیاحت و لذت از مناظری صورت میگیرد که دارای نواحی طبیعی و دست نخورده است، ادامه داد: این پروژه در سه فاز اجرایی از سوی بخش خصوصی خواهد شد.
ساکتی با اشاره به طرحهای در حال اجرای مدیریت طرح ساماندهی ناژوان اظهار داشت: طرح راه اندازی تله سیژ ناژوان با پیشرفت فیزیکی 40 درصد در حال انجام است و مباحث زیربنایی این طرح نیز به اتمام رسیده است.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان ساماندهی نهر جلالان و لایروبی تمام مادیهای ناژوان را از پروژههای درحال اجرای این مدیریت دانست و اظهار داشت: برای مدیریت طرح ساماندهی ناژوان در سال جاری حدود 6 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده است.
ساکتی مهمترین اهداف مدیریت پارک طبیعی ناژوان را جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی مسکونی و خدماتی در پارک ناژوان دانست و خاطرنشان کرد: بر این اساس، تمام اقدامات عمرانی در ناژوان با هدف جلوگیری از تخریب وضعیت طبیعی آن و با ایجاد کمترین تغییرات و در جهت آشتی با طبیعت است.
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