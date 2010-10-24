انتقاد نماینده تهران از تاخیر مجلس در طرح سئوال از وزیران

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی یکشنبه با استناد به اصل 88 قانون اساسی اخطاری را مبنی بر تاخیر در مطرح کردن سئوال از وزیران اعلام کرد.

نادران با بیان اینکه بر اساس اصل88 قانون اساسی هر گاه یک چهارم از نمایندگان از رئیس جمهور سئوال داشته باشند و یا نماینده ای از وزیر سئوالی را مطرح کند طی مدت یک ماه باید به موضوع سئوال از رئیس جمهور و طی مدت 10 روز نیز باید به موضوع سئوال از وزیر رسیدگی شود.

وی تاکید کرد این در حالی است که هم اکنون تعداد زیادی سئوال از وزرا وجود و همه سئوالات در حد سئوال ملی است اما متاسفانه کمیسیون های مربوطه در چند ماه گذشته این موارد را به تاخیر انداخته اند و سئوالات مطرح نشده است.

نماینده مردم تهران همچنین با انتقاد از اینکه موضوع تحقیق و تفحص از ایرانیان مقیم خارج از کشور در کمیسیون مربوطه بررسی شد و با رای بالای 19 به 3 تصویب شد، گفت: اما متاسفانه هنوز این موضوع در دستور کار قرار نگرفته این در حالی است که هیئت رئیسه موظف است اگر کمیسیون گزارش را ارائه داده آن را در دستور کار قرار دهد.

وی با مطرح کردن این سئوال که من نمی دانم اینجا تعلل از کمیسیون است یا هیئت رئیسه، استدعا دارم به این موضوع رسیدگی شود.

نادران اضافه کرد: رسیدگی به موضوعات و سئوالات نمایندگان مجلس و احترام گذاشتن به این سئوالات می تواند تاثیر خوبی در ارتقای جایگاه نمایندگان داشته باشد و کمک کند که تیغ مجلس برنده باشد.

محمد حسن ابوترابی فرد نیز که ریاست جلسه علنی امروز مجلس بر عهده داشت با بیان اینکه به واسطه تراکم سئوال ها در کمیسیون و تراکم کار در صحن، این موضوع اتفاق است افزود: نسبت به بررسی سئوالات نمایندگان زمانی را پیش بینی می کنیم.

وی تاکید کرد: گزارش تحقیق و تفحص از همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور هنوز به هیئت رئیسه مجلس نرسیده است و با وصول آن در هیئت رئیسه در دستور کار قرار می گیرد.