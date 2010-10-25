آغاز تخمگذاری لاک پشتهای سبز در سواحل شنی دریای عمان

به گزارش خبرنگار مهر، آغاز فصل پاییز در نوار ساحلی دریای عمان همه ساله با تخمگذاری لاکپشتهای سبز در سواحل ماسه ای مصادف می شود. لاک پشتهای آبهای آزاد، سالیان سال شنا می کنند اما در نوار ساحلی جنوب و جنوب شرق ایران بستری آرام و مطمئن برای تخم گذاری پیدا می کنند.

مسئول روابط عمومی اداره محیط زیست سیستان و بلوچستان به خبرنگار مهر گفت: برای معرفی و شناساندن طبیعت و جاذبه های نوار ساحلی، با توافقات بعمل آمده بین صدا و سیما و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهیه و ساخت مستندی نسبتاً بلند بنام "د مثل دریا" آغاز شده که دست اندرکاران این برنامه قصد دارند در هر قسمتی از این برنامه به معرفی جاذبه های طبیعی – گردشگری ساحلی، موجودات زنده و اکوسیستمهای منحصربفرد منطقه بپردازند.

منصور حیدری به رخدادی غیرمنتظره برای اعضای گروه مستندسازی اشاره کرد و افزود: مأمورین اجرایی محیط زیست که به منظور تصویربرداری از محلهای زندگی لاک پشتهای دریایی در طول نوار ساحلی شهر چابهار در حال بررسی بودند موفق به فیلمبرداری و ضبط مراحل مختلف تخمگذاری لاک پشت سبز شدند.

لاک پشت سبز یکی از پنج گونه لاک پشتهای دریایی است که در آبهای گرمسیری دریای عمان و خلیج فارس زندگی می کنند. با توجه با اینکه جمعیت قابل توجهی از این خزندگان عظیم الجثه در آبهای ساحلی زادآوری می کنند جمع آوری مستندات علمی در خصوص وقایع زاد و ولد و مرگ و میر این جانوران در معرض خطر انقراض ضروری به نظر می رسد.



شهرستان چابهار با توجه به وسعت و تنوع زیاد نواحی ساحلی دارای سواحل ماسه ای متعدد و مستعدی جهت تخمگذاری این موجودات عظیم الجثه بوده (از خلیج چابهار تا خور تیس) که در این فصل آغوش بر لاک پشتهای سبز دریایی مادر می گشاید تا پذیرای نوزادانی باشند که تا زمان گام نهادن بر ساحل زندگی باید روزهایی را در پناه گرمای دستان پر سخاوت شنهای ساحلی سپری کنند.



در حال حاضر با توجه به مطالعات اندک و همچنین به دلیل وسعت زیاد محدوده ساحل ماسه ای مستعد تخمگذاری لاک پشتان دریایی در چابهار، هنوز آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد تخمگذاری ها موجود نیست ولی با توجه به گزارشات واصله از جوامع محلی و صیادان به نظر می آید تعداد زیادی از این لاک پشتها سواحل چابهار خصوصاً ساحل ماسه ای اطراف روستای کچو را در این فصل برای تخمگذاری انتخاب می کنند.

با این حال با توجه به تهدیدات زیاد طبیعی و بشری موجود در منطقه چابهار برای اماکن تخم گذاری و زادآوری این لاک پشت ها، حفاظت از محدوده های تخمگذاری این گونه های ارزشمند دریایی در چابهار نیاز به انجام اقدامات حفاظتی و اعمال برنامه های مدیریت زیست محیطی گسترده ای دارد.