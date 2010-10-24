برنامه بخش های جنبی جشنواره فیلم کوتاه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری جشنواره برنامه ‌های جنبی در دو بخش سینمای ملی و سینمای بین‌الملل پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی برنامه "نمایش‌های ویژه از ایران و جهان"، "برنامه‌های بزرگداشت"، "مرورآثار فیلمسازان صاحب نام سینمای کوتاه کشور"، "نشست‌های تخصصی"، "کارگاههای آموزشی و فرهنگی و موضوعی" و "جلسات نقد و بررسی با حضور صاحب‌نظران و منتقدان کشور"، همچنین "نشست با میهمانان خارجی" از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در این بخش است.

جشنواره فیلم کوتاه تهران امسال، میزبان بیش از 4000 فیلم از ایران و 95 کشور جهان است که با توجه به پیشینه این جشنواره و برگزاری متوالی و مستمر آن شاهد رشد کیفی و مطلوبی در این حوزه هستیم.شایان ذکر است در دوره گذشته این جشنواره در قالب بخش جنبی علاوه بر نشست‌های سخنرانی، نقد و بررسی پنج کارگاه آموزشی پیرامون "چگونه فیلم ببینیم"، "نگاه به پیرامون"، "نگاهی دوباره به هنرهای تجسمی"، "نمادها و نشانه‌ها در فرهنگ بومی" و "نقش رسانه و باورپذیری" با هدف تقویت مبانی تئوریک سینمای کوتاه و آشنایی فیلمسازان، مربیان و مدرسان مراکز سینمای جوان با افق‌های تازه و تکنیکی و افزایش آگاهی و ارتقای سطح تجربی و آشنایی با تجارب و دیدگاههای کارشناسان و صاحب‌نظران از سوی ستاد برگزاری جشنواره طراحی و برنامه‌ریزی شده بود.

بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 28 آبان تا 3 آذر در تهران و همزمان در هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار می‌شود.