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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

جشنواره فیلم کوتاه تهران/

برنامه بخش های جنبی جشنواره فیلم کوتاه اعلام شد

برنامه بخش های جنبی جشنواره فیلم کوتاه اعلام شد

کلیات برنامه‌های بخشهای جنبی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری جشنواره برنامه ‌های جنبی در دو بخش سینمای ملی و سینمای بین‌الملل پیش‌بینی شده است.

 پیش‌بینی برنامه "نمایش‌های ویژه از ایران و جهان"، "برنامه‌های بزرگداشت"، "مرورآثار فیلمسازان صاحب نام سینمای کوتاه کشور"، "نشست‌های تخصصی"، "کارگاههای آموزشی و فرهنگی و موضوعی" و "جلسات نقد و بررسی با حضور صاحب‌نظران و منتقدان کشور"، همچنین "نشست با میهمانان خارجی" از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در این بخش است.

جشنواره فیلم کوتاه تهران امسال، میزبان بیش از 4000 فیلم از ایران و 95 کشور جهان است  که با توجه به پیشینه این جشنواره و برگزاری متوالی و مستمر آن شاهد رشد کیفی و مطلوبی در این حوزه هستیم.شایان ذکر است در دوره گذشته این جشنواره در قالب بخش جنبی علاوه بر نشست‌های سخنرانی، نقد و بررسی پنج کارگاه آموزشی پیرامون "چگونه فیلم ببینیم"، "نگاه به پیرامون"، "نگاهی دوباره به هنرهای تجسمی"، "نمادها و نشانه‌ها در فرهنگ بومی" و "نقش رسانه و باورپذیری" با هدف تقویت مبانی تئوریک سینمای کوتاه و آشنایی فیلمسازان، مربیان و مدرسان مراکز سینمای جوان با افق‌های تازه و تکنیکی و افزایش آگاهی و ارتقای سطح تجربی و آشنایی با تجارب و دیدگاههای کارشناسان و صاحب‌نظران از سوی ستاد برگزاری جشنواره طراحی و برنامه‌ریزی شده بود.

بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 28 آبان تا 3 آذر در تهران و همزمان در هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 1177079

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