اقدام جدی برای مناسب سازی محیط زندگی معلولان در گیلان انجام نشده است

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: براساس ماده دو قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، تمامی وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

وی عنوان کرد: براین اساس از سال 1386 کمیته ویژه ای با عنوان " کمیته مناسب سازی معابر" در استان تشکیل شده است که بهزیستی عضو و دبیر این کمیته است.

مدیرکل بهزیستی گیلان ادامه داد: این کمیته که شهرداری رشت، بنیاد مسکن، سازمان نظام مهندسی، سازمان مسکن و شهرسازی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرماندهی انتظامی و استانداری گیلان اعضای دیگر آن هستند در زمینه رفع مشکلات تردد معلولان جسمی و حرکتی اقدامات خوبی انجام داده و تاکنون حدود 35 درصد اماکن عمومی برای تردد معلولان مناسب سازی شده است.

وی همچنین با بیان اینکه مسئولان شهری از نیازهای نابینایان آگاهی کاملی ندارند، افزود: اگرچه بهزیستی برای آگاهی آنان اقداماتی را انجام داده است اما برای رسیدن به وضع مطلوب، این تلاشها همچنان باید ادامه پیدا کند.

کوچکی نژاد در ادامه با اشاره به برخی از این فعالیتها نیز یادآور شد: بهزیستی گیلان از بهمن 1386 تاکنون هفت جلسه کاربردی و تخصصی با موضوع نیازهای ترددی نابینایان تشکیل داده و تلاش دارد مردم و مسئولان را به مشکلات نابینایان حساس کند.