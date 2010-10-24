مجتمع آبرسانی شهرستان نهبندان در خراسان جنوبی کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبـر بسکابادی پیش از ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: اعتبار مصوب این پروژه بالغ بر هشت هزار و 940 میلیون ریال است که با پیگیری های نماینده مردم از محل اعتبارات طرح توسعه نهبندان تامین می شود.

وی تعداد روستاهای برخوردار از این پروژه را چهار روستای برک، حسین آباد قاسـم، سـرپشتـه و سیــدال آبــرسانی، عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا جمعیتی بــالغ بر 400 خانوار از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

بسکابادی با اشاره به حجم عملیات این پروژه، خاطرنشان کرد: حجم عملیات این پروژه شامل 14 هزار و 500 متر لوله گذاری خط انتقال، احداث سه مورد ایستگاه پمپاژ، احداث پنج باب مخزن ذخیره و حصارکشی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: عملیات اجرایی این پروژه از نیمه دوم آبان ماه سال جاری آغاز و تا پایان خرداد ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.