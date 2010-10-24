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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

رشد ورزشهای بدنسازی در گلستان مطلوب است

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی کشور گفت: رشد و توسعه ورزشهای پرورش اندام گلستان مطلوب بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد بلاسی پیش از ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات هئیت بدنسازی گلستان از استان گلستان به عنوان یکی از استانهای فعال کشور نام برده و این استان تک محوری نبوده و در رشته های مختلف مچ اندازی، پاورلفتینگ حرفی برای گفتن داشته و فعال ظاهر شده است.

وی اظهار داشت: هیئت گلستان توانسته با تلاش و برنامه ریزی ارتباط خوب و مناسبی را با فدراسیون داشته باشند.
 
مدیرکل تربیت بدنی گلستان نیز در این جلسه از هیئت پرورش اندام به عنوان یکی از هیأتهای فعال استان نام برد و گفت: مسئولان هیئت توانسته اند با ایجاد همدلی و همسویی بین اعضاء هیئت ، مربیان ، داوران ، قهرمانان و ... با بهره مندی از تمام توان استان و به دور از حاشیه اقدامات مناسبی را در راستای رشد و ارتقا ورزش استان انجام دهند.
 
قربانعلی پاشا با اشاره به اینکه استان گلستان استانی محروم کشور است، اظهار داشت: با توجه به اینکه گلستان دارای استعداد و پتانسیل بالای ورزشی می باشد ولی به لحاظ مالی و امکانات فقیر است.
 
وی در ادامه خواستار حمایت بیشتر فدراسیون شد و اظهار امیدواری کرد که با حمایت بیشتر مسئولان به ویژه فدراسیون شاهد افتخار آفرینی هر چه بیشتر جوانانمان در عرصه های بین المللی باشیم .
 
در این نشست میقانی با اخذ 17 رای از 17 رای ماخوذه به مدت چهار سال به سمت رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان انتخاب شد. 
 
کد مطلب 1177095

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