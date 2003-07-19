قلعه نوعي تهديد به استعفا كرد

به گزارش خبرنگار مهر ، سرمربي استقلال به دنبال اخراج شش بازيكن از تيم با انتقادات بسياري مواجه شد كه بيشترين فشارها از سوي برخي از اعضاي هيات مديره و نزديكان دكتر قريب مدير عامل باشگاه بوده، اما عليرغم اصرار اين افراد قلعه نوعي بر تصميم خود تاكيد دارد وتهديد كرده است كه اگر به خواسته هاي وي توجهي نشود ، استعفاء ميكند.

گفتني است تمرينات تيم استقلال همچنان زير نظر قلعه نوعي و مرفاوي انجام ميشود واين تيم روز 6 مرداد طي سفري به زنجان در يك بازي دوستانه به مصاف تيم شهاب زنجان خواهد رفت.

