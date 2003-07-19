به گزارش خبرنگار مهر ، سرمربي استقلال به دنبال اخراج شش بازيكن از تيم با انتقادات بسياري مواجه شد كه بيشترين فشارها از سوي برخي از اعضاي هيات مديره و نزديكان دكتر قريب مدير عامل باشگاه بوده، اما عليرغم اصرار اين افراد قلعه نوعي بر تصميم خود تاكيد دارد وتهديد كرده است كه اگر به خواسته هاي وي توجهي نشود ، استعفاء ميكند.
گفتني است تمرينات تيم استقلال همچنان زير نظر قلعه نوعي و مرفاوي انجام ميشود واين تيم روز 6 مرداد طي سفري به زنجان در يك بازي دوستانه به مصاف تيم شهاب زنجان خواهد رفت.
به دنبال اختلاف شديد سرمربي و برخي از اعضاي هيات مديره استقلال
قلعه نوعي تهديد به استعفا كرد
امير قلعه نوعي سر مربي باشگاه استقلال تهران تهديد كرد كه در صورت پا فشاري واصرار برخي از اعضاي هيات مديره و دخالت آنها ، از مسووليت خوداستعفا خواهد كرد.
