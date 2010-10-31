کعبی : طرح اسلام منهای روحانیت فتنه فکری است / رهبری محور وحدتند

آیت الله عبدالله کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سخنان مقام معظم رهبری در جمع مردم قم رهبر انقلاب مبنی بر پیوند اسلام و سیاست و نیز اسلام و روحانیت گفت: بدون تردید حامیان اسلام التقاطی و سکولار به دنبال مباحثی مثل اسلام جدای از سیاست و اسلام منهای روحانیت بوده و این رویکرد به اسلام همان فتنه فکری است که از پیشتر مطرح شده و سال گذشته اثرات سیاسی آن را دیدیم.

وی با تاکید بر اینکه نظریه های اسلام منهای روحانیت و اسلام جدای از سیاست مکمل هم هستند، گفت: تفکیک دین از سیاست و اسلام منهای روحانیت را شبه روشنفکرانی مطرح می کنند که از اسلام واقعی کوچکترین اطلاعی ندارند و بیشتر خوشایند غرب را در این موضوع در نظر می گیرند.

عضو سابق شورای نگهبان افزود: آنها اعتقادی به اسلام فقاهتی نداشته و دین مبین را به گونه ای سست معرفی می کنند که به تعبیر امام راحل اسلام آمریکایی است.

کعبی با اشاره به فرازی از سخنان شهید آیت الله مطهری گفت: اجتهاد موتور محرک اسلام است و کسانی که ادعای اسلام منهای روحانیت را مطح می کنند بی جهت خود را اسلام شناس معرفی می کنند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری درباره بخش دیگری از سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه عمل به شاخصه های وحدت گفت: محور وحدت به واقع خود مقام معظم رهبری بوده و شاخصه های آن تمسک به اصول و مبانی شرع مقدس اسلام ، دفاع و پیروی از ارزشهای دینی و رهنمود های امام راحل و مقام عظمای ولایت و همچنین مرزبندی روشن با دشمنان انقلاب و نظام اسلامی است.

وی تاکید کرد: در هرجا ملاحظه شد که این مرز بندی رعایت نمی شود و یا التقاطی در این مرز بندی صورت می گیرد باید از وحدت با این گونه افراد و گروه ها دوری کرد.