اولین اتاق زایمان در آب در هرمزگان راه اندازی می شود

کامیار وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، بیان داشت: اتاق زایمان در آب که از شیوه های زایمان فیزیولوژیک است برای اولین بار در هرمزگان در بیمارستان خلیج فارس تامین اجتماعی افتتاح می شود.

وثوقی خاطرنشان کرد: از مزایای زایمان در آب احساس درد کم است و از مداخلات غیرضروری جلوگیری به عمل می آید.

مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان همچنین به سایر شیوه های زایمان فیزیولوژیک که پیش از این در بیمارستان خلیج فارس راه اندازی شده بود اشاره کرد و گفت: موسیقی درمانی و ماساژ درمانی نیز پیش از این در این بیمارستان انجام شده است.

وی افزود: در بیمارستان خلیج فارس کلاسهای آمادگی دوران بارداری به صورت منظم برگزار می شود.