جامعه هرم غذایی مناسب را رعایت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر در چناران، علی مهری در جشنواره غذا در چناران افزود: جامعه هرم غذایی درستی را رعایت نمی کند که مصرف نوشابههای گازدار در کشور بسیار زیاد است به نحوی که این میزان مصرف در رشد جسمی افراد تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: جامعه ایران در مصرف نان نیز زیاده روی می کند که بایدبرای تنظیم این موارد برنامه های غذایی مناسب از طریق دست اندرکاران تهیه و به مردم ابلاغ شود و جامعه در به کار بردن این اصول غذایی تلاش کنند.
در ادامه امام جمعه چناران نیز گفت: جلسات آموزشی در مورد غذا باید در سطح جامعه برگزار شود تا آداب صحیح خوردن به فرهنگ تبدیل شود.
حجتالاسلام مظفر تاجی گفت: انسان به خاطر همین غذا از بهشت خارج شده است و اگر حضرت آدم از آن خوردنی بهشتی نمیخورد انسانها سعادتمند بودند.
وی افزود: خداوند در قرآن می فرماید انسان مواظب غذا خوردنش باشد و یک لقمه غذا تا 40 روز بر روحیات انسان تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه ضرورت حیات انسان و مایه سعادت انسان غذاست، ادامه داد: اسلام و قرآن انسان را به مصرف گوشت قرمز توصیه نمی کند و سفارش به خوردن گوشت پرندگان حلال کرده است.
امام جمعه چناران از عدم حضور به موقع مسئولان انتقاد کرد و یادآور شد: برای وقت مردم و خود ارزش قائل شویم و به موقع آمدن و به موقع رفتن را فرهنگ کنیم.
در ادامه مسئولان از بیماران بستری شده در بیمارستان ثامن الائمه(ع) چناران ملاقات و با اهدای گل برای سلامتی بیماران دعا کردند.
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