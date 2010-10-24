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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۰۵

جامعه هرم غذایی مناسب را رعایت نمی کند

جامعه هرم غذایی مناسب را رعایت نمی کند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران گفت: جامعه هرم غذایی را رعایت نمی کند و به این علت دچار بیماری های مختلف می‎شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر در چناران، علی مهری در جشنواره غذا در چناران افزود: جامعه هرم غذایی درستی را رعایت نمی کند که مصرف نوشابه‎های گازدار در کشور بسیار زیاد است به نحوی که این میزان مصرف در رشد جسمی افراد تاثیرگذار است.

 وی ادامه داد: جامعه ایران در مصرف نان نیز زیاده روی می کند که بایدبرای تنظیم این موارد برنامه های غذایی مناسب از طریق دست اندرکاران تهیه و به مردم ابلاغ شود و جامعه در به کار بردن این اصول غذایی تلاش کنند.

در ادامه امام جمعه چناران نیز گفت: جلسات آموزشی در مورد غذا باید در سطح جامعه برگزار شود تا آداب صحیح خوردن به فرهنگ تبدیل شود.

حجت‎الاسلام مظفر تاجی گفت: انسان به خاطر همین غذا از بهشت خارج شده است و اگر حضرت آدم از آن خوردنی بهشتی نمی‎خورد انسان‎ها سعادتمند بودند.

وی افزود: خداوند در قرآن می فرماید انسان مواظب غذا خوردنش باشد و یک لقمه غذا تا 40 روز بر روحیات انسان تاثیرگذار است.
 
وی با بیان اینکه ضرورت حیات انسان و مایه سعادت انسان غذاست، ادامه داد: اسلام و قرآن انسان را به مصرف گوشت قرمز توصیه نمی کند و سفارش به خوردن گوشت پرندگان حلال کرده است.
 
امام جمعه چناران از عدم حضور به موقع مسئولان انتقاد کرد و یادآور شد: برای وقت مردم و خود ارزش قائل شویم و به موقع آمدن و به موقع رفتن را فرهنگ کنیم.
  
در ادامه مسئولان از بیماران بستری شده در بیمارستان ثامن الائمه(ع) چناران ملاقات و با اهدای گل برای سلامتی بیماران دعا کردند.
کد مطلب 1177104

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