15 هزار تومان؛ جریمه ارائه آدرس غلط به پلیس راهور

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طبق آیین نامه پلیس راهنمایی و رانندگی مالکان خودرو در هنگام خرید خودرو مکلف هستند آدرس دقیق خود را به پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کنند.

وی ادامه داد: همچنین افراد باید در زمان تغییر آدرس محل سکونت مراتب را به پلیس راهور گزارش دهند تا پلیس قادر به پیگیریهای بعدی باشد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: با الکترونیکی شدن صدور برگه های جریمه در منطقه طرح ترافیک و 9 بزرگراه تهران و ارسال برگه های جریمه به درب منازل، صحت آدرس محل سکونت دارندگان خودرو بیش از پیش الزامی است.

وی گفت: اگر افراد آدرس صحیح را به پلیس اعلام نکنند و برگه های جریمه به آدرس نادرست آنان ارسال شود و سپس بازگردد، طبق قانون در هر مرتبه 15 هزار تومان جریمه می شوند.

سردار رحیمی افزود: اعلام نکردن آدرس صحیح به پلیس به معنای زیر پا گذاشتن قوانین است برهمین اساس مالکان خودرو باید برای جلوگیری از مشکلات بعدی آدرس صحیح سکونت خود را هر چه سریعتر به پلیس گزارش دهند.