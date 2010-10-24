تور دوچرخه سواری آذربایجان در تقویم 2011 جهان ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ابراهیم فیروزی با بیان این مطلب که فدراسیون جهانی دوچرخه سواری UCI زمان برگزاری رقابتهای تورهای دوچرخه سواری بخش جاده در قاره کهن را در سایت رسمی خود ثبت کرده است، اظهار داشت: بر این اساس تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان قدیمی ترین تور دوچرخه سواری آسیا 13 الی 18 ماه می سال 2011 برابر با 23 الی 28 اردیبهشت سال 1390 برگزار خواهد شد.

مشاور امور بین المللی اضافه کرد : در تقویم تورهای برگزاری در سال 2011 در آسیا، 27 تور دوچرخه سواری بین المللی در رده های 2.1 و 2.2 و 1.2 جای دارد که تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان با 26 سال قدمت برگزاری مداوم و منظم در رده 2.2 قرار دارد که این رده تور بالاترین رده در بین تورهای آماتوری دنیا است .

دبیر برگزاری بیست و ششمین دوره تور بین الملی آذربایجان اظهار داشت: در این دوره از رقابتهای بین المللی تور دوچرخه سواری آذربایجان نکاتی رعایت خواهد شد که موجب بالا رفتن کیفیت تور آذربایجان است .

ابراهیم فیروزی نخستین اصل را بحث اسکان، تغذیه و سرویس دهی عنوان کرد و افزود: دومین عامل بحث مراحل و مسیرهای تعیین شده است که در این دوره از تور بسیار فنی بود و تنوع جاده به عنوان یکی از مهمترین عامل برتری این دوره از تور دوچرخه سواری است.

دبیر برگزاری تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان سومین بحث را مورد جوایز نقدی برشمرد که در سه دوره گذشته یعنی در دوره بیست و چهارم، بیست و پنجم و امسال در دوره بیست و ششم انجام شده که در مجموع مبلغ 50 هزار دلار جوایز نقدی پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد : رعایت همین نکات در ارتقای سطح برگزاری این تور اثر بسیار بالایی دارد و چنانچه این شرایط در سال های آتی رعایت شود، این تور در سطح آسیا اعتبار بسیار بالایی کسب و به رتبه تورهای نیمه حرفه ای 2.1 ارتقاء خواهد یافت و در این صورت یقین دارم که بسیاری از دوچرخه سواران آسیایی و حتی اروپایی در تور آذربایجان حضور خواهند یافت.

فیروزی شرایط جدید را تامل فدراسیون دوچرخه سواری، تربیت بدنی استان و هیئت دوچرخه سواری استان می داند که در این میان نقش مسئولان استانی پررنگ تر است.

گفتنی است بیست و پنجمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان امسال در سال 1389 به مناسبت ربع قرن در شش مرحله از 13 الی 18 اردیبهشت سال 89 برگزار شد و در مرحله اول این تور، دوچرخه سواران مسیر 146 کیلومتری تبریز - ارومیه، مرحله دوم تور در مسیر 175 کیلومتری ارومیه - شبستر، مرحله سوم در مسیر تبریز - جلفا به مسافت 129 کیلومتر، مرحله چهارم در جمهوری خود مختار نخجوان به مسافت 6/99 کیلومتر، مرحله پنجم جلفا به کلیبر به مسافت 145 کیلومتر و مرحله ششم و پایانی به طول 173 کیلومتر و در مسیر کلیبر- تبریز را رکاب زدند.