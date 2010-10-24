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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

کتاب فناوری نانو در علوم کشاورزی منتشر شد

کرج - خبرگزاری مهر: کتاب فناوری نانو در علوم کشاورزی به سفارش کمیته فناوری نانو در انتشارات پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ‌کتاب فناوری نانو در علوم کشاورزی مشتمل بر هفت فصل و به قلم دکتر سید مجتبی خیام نکویی، مهندس اسماعیل بی آزار و دکتر غلامرضا صالحی جوزانی به سفارش کمیته فناوری نانو در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در 241 صفحه چاپ و منتشر شد.
 
فناوری نانو در علوم کشاورزی شامل هفت فصل به شرح مقدمه ای بر فناوری نانو و کاربردهای آن، مواد نانویی و دسته بندی آنها، روش های تولید نانو ذرات و تکنیک های تشخیص ساختارهای نانویی است.

مروری بر کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی، فناوری زیستی در کشاورزی و نانو زیست فناوری در کشاورزی سه فصل دیگر این کتاب را تشکیل می دهند.
 

 
کد مطلب 1177112

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