کتاب فناوری نانو در علوم کشاورزی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ‌کتاب فناوری نانو در علوم کشاورزی مشتمل بر هفت فصل و به قلم دکتر سید مجتبی خیام نکویی، مهندس اسماعیل بی آزار و دکتر غلامرضا صالحی جوزانی به سفارش کمیته فناوری نانو در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در 241 صفحه چاپ و منتشر شد.

فناوری نانو در علوم کشاورزی شامل هفت فصل به شرح مقدمه ای بر فناوری نانو و کاربردهای آن، مواد نانویی و دسته بندی آنها، روش های تولید نانو ذرات و تکنیک های تشخیص ساختارهای نانویی است.



مروری بر کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی، فناوری زیستی در کشاورزی و نانو زیست فناوری در کشاورزی سه فصل دیگر این کتاب را تشکیل می دهند.



