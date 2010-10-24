به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مرجعی است برای دانشجویان رشتههای علوم زیستی، دانش آموزان ممتاز دبیرستان و داوطلبان شرکت در المپیادهای علمی که سعی دارند دانش خود را درباره دنیای شگفتانگیز سلولها گسترش دهند.
"زیستشناسی سلولی مولکولی" ساختار، ساماندهی، رفتار و برهمکنش سلولها و تنظیم مولکولی رخدادهای سلولی را پوشش میدهد همچنین با استفاده از مثال و اشکال متنوع، مفاهیم پراکنده را گرد هم آورده و با سبکی قابل فهم ارائه کرده است.
مطالب و تعاریف کتاب با دقت تهیه شده و شامل یافتههای تازه عرصه زیستشناسی مولکولی است. هر قسمت از کتاب با تعدادی مفهوم کلیدی شروع میشود که نکات برجسته مورد بحث در آن قسمت را خلاصه و اجزای متن اصلی را قابل دسترس میکند.
کتاب "زیستشناسی سلولی مولکولی" شامل 15 فصل است که عنوانهای برخی از آنها عبارتند از جهان سلول، تنفس سلولی، ترابری غشایی، پیامرسانی سلولی و تنظیم چرخه سلولی.
شکلهای کتاب به همراه توضیحات، به تفهیم نکات دشوار کمک میکند و همچنین پرسشهای تحلیلی انتهای هر فصل دورنمایی از نوع پژوهشهای مرتبط با موضوع فصل و رویکرد پژوهشگران برای حل معماهای زیستشناسی سلولی مولکولی ارائه میکنند.
کتاب "زیستشناسی سلولی مولکولی" با شمارگان 2000 نسخه در 480 صفحه و به قیمت 9500 تومان منتشر شده است.
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