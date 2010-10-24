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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

"زیست‌شناسی سلولی مولکولی" منتشر شد

"زیست‌شناسی سلولی مولکولی" منتشر شد

کتاب "زیست‌شناسی سلولی مولکولی" نوشته محمد حسین امیری از سوی انتشارات فاطمی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مرجعی است برای دانشجویان رشته‌های علوم زیستی، دانش آموزان ممتاز دبیرستان و داوطلبان شرکت در المپیادهای علمی که سعی دارند دانش خود را درباره دنیای شگفت‌انگیز سلولها گسترش دهند.

"زیست‌شناسی سلولی مولکولی" ساختار، ساماندهی، رفتار و برهمکنش سلولها و تنظیم مولکولی رخدادهای سلولی را پوشش می‌دهد همچنین با استفاده از مثال و اشکال متنوع، مفاهیم پراکنده را گرد هم آورده و با سبکی قابل فهم ارائه کرده است.

مطالب و تعاریف کتاب با دقت تهیه شده و شامل یافته‌های تازه عرصه زیست‌شناسی مولکولی است. هر قسمت از کتاب با تعدادی مفهوم کلیدی شروع می‌شود که نکات برجسته مورد بحث در آن قسمت را خلاصه و اجزای متن اصلی را قابل دسترس می‌کند.

کتاب "زیست‌شناسی سلولی مولکولی" شامل 15 فصل است که عنوانهای برخی از آنها عبارتند از جهان سلول، تنفس سلولی، ترابری غشایی، پیام‌رسانی سلولی و تنظیم چرخه سلولی.

شکلهای کتاب به همراه توضیحات، به تفهیم نکات دشوار کمک می‌کند و همچنین پرسشهای تحلیلی انتهای هر فصل دورنمایی از نوع پژوهشهای مرتبط با موضوع فصل و رویکرد پژوهشگران برای حل معماهای زیست‌شناسی سلولی مولکولی ارائه می‌کنند.

کتاب "زیست‌شناسی سلولی مولکولی" با شمارگان 2000 نسخه در 480 صفحه و به قیمت 9500 تومان منتشر شده است.
 

کد مطلب 1177113

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