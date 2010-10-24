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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۵۲

تبریز میزبان نخستین دوره رقابت‌های کبدی دایره‌ای قهرمانی کشور

تبریز میزبان نخستین دوره رقابت‌های کبدی دایره‌ای قهرمانی کشور

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کبدی آذربایجان شرقی از برگزاری نخستین دوره رقابت‌های کبدی دایره‌ای قهرمانی مردان کشور انتخابی تیم ملی کبدی دایره ای، به میزبانی تبریز، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجید بهرامی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رقابت‌های کبدی دایره‌ای قهرمانی مردان کشور از چهار تا ششم آبان‌ در زمین چمن مصنوعی روباز مجموعه ورزشی پرواز برگزار می‌شود.

وی افزود: کبدی دایره‌ای رشته تازه ‌وارد در کبدی کشور است ولی در نخستین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در هند تیم ملی کبدی دایره‌ای کشور توانست مقام سومی جهان را از آن خود کند و این در حالی است که از 15 بازیکن تیم هفت بازیکن آن از آذربایجان شرقی بود.

بهرامی گفت: کبدی دایره‌ای در زمینی به شعاع 22 متر در دو زمان 20 دقیقه‌ای برگزار می‌شود و در بین دو نیمه استراحت 10 دقیقه‌ای پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: هر تیم شامل 15 نفر است در حین بازی 10 بازیکن در زمین حضور دارند و چهار بازیکن وظیفه دفاع و شش بازیکن وظیفه حمله را بر عهده دارند.

تیم‌ها سوم آبان‌ماه وارد و ششم آبان‌ماه از تبریز خارج می‌شوند.

 

　

کد مطلب 1177114

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