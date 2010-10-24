تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کبدی آذربایجان شرقی از برگزاری نخستین دوره رقابت‌های کبدی دایره‌ای قهرمانی مردان کشور انتخابی تیم ملی کبدی دایره ای، به میزبانی تبریز، خبر داد.