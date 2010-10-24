آب سالم 80 هزار روستایی آذربایجان غربی در انتظار تخصیص اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اسماعیل علیزاده پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در صورت تخصیص 100درصد اعتبارت تصویب شده تا پایان سالجاری، 164 روستا با 80 هزار و 474 نفر جمعیت در قالب 15 هزار و 770 خانوار از نعمت آب آشامیدنی برخوردار می شوند.

وی با بیان اینکه تا پایان نمیه نخست امسال، شاخص برخورداری روستائیان آذربایجان غربی از تاسیسات شبکه آب آشامیدنی به 96.6 درصد رسیده، بیان داشت: در جهت ارتقای این شاخص هم اکنون 55 پروژه آبرسانی در قالب 520 روستا در دست اجرا بوده که با شروع بهره برداری از آنها 247 هزار و 291 نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی ادامه داد: در حال حاضر چهار هزار و 94 کیلومتر شبکه توزیع و سه هزار و 624 کیلومتر خط انتقال آب در روستاهای استان وجود دارد.

به گفته علیزاده هم اکنون برای تامین آب موردنیاز روستائیان 964 حلقه چاه، هزار و 171 دهنه چشمه، 55 رشته قنات، هزار و 599 مترمکعب مخزن زمینی و 399 مترمکعب مخزن هوایی ذخیره آب، مورد استفاده قرار می گیرد.

اجرای 66 پروژه تامین آب آشامیدنی و سامانه پساب در آذربایجان غربی

این مقام مسئول از اجرای 66 پروژه تامین آب آشامیدنی و سامانه پساب در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: این طرحها در قالب 527 روستا در دست اجرا بوده که این تعداد شامل 10 طرح مربوط به تامین آب وآبرسانی روستاها، هفت طرح اجرای سامانه پساب فاضلاب و چهار طرح مستمر مدیریت بحران، تعمیر و نگهداری، تجهیز آزمایشگاههای کنترل کیفی و مطالعات پروژه ها است.

وی اعتبار پیش بینی شده برای اتمام طرحهای فوق را بالغ بر 550 میلیارد ریال اعلام و خاطر نشان کرد: از این میزان 177 میلیارد ریال از اعتبارات پیش بینی شده طی شش ماهه اول سال 89 تصویب و 75 درصد آن وجوه، تخصیص یافته و 50 میلیارد ریال تاکنون از خزانه دریافت شده است.

علیزاده در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تا پایان شهریور سال جاری شبکه آب آشامیدنی تعداد 77 روستا به بهره برداری رسیده است، افزود: با بهره برداری از این پروژه ها بالغ بر شش هزار و 405 خانوار روستایی با 30 هزار و 280 نفر از جمعیت روستایی از مزایای آنها برخوردار شدند.

واگذاری 187 هزار فقره انشعاب آب روستایی در آذربایجان غربی

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در ادامه از واگذاری 187 هزار انشعاب آب به مشترکان روستایی از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و بیان داشت: هم اکنون درصد مطلوبیت کلر باقیمانده آزاد در آب شرب روستایی 96.6 درصد و میزان مطلوبیت آزمونهای میکروبی آب شرب نیز 96.4 درصد است.

علیزاده راه اندازی سامانه های مدرن کلرزنی گازی و برقی و حذف کلرزنی دستی از روستاها و احداث اتاقک های کلرزنی را از جمله برنامه های شرکت برای افزایش مطلوبیت درصد کلر باقیمانده آب در سطح روستاها عنوان کرد.

وی در خصوص اجرای شبکه فاضلاب روستایی نیز اظهار داشت: امسال هفت پروژه جمع آوری پساب فاضلاب در دست اجراست که با اجرای آنها بیش از 30 هزار نفر جمعیت روستایی برخوردار از شبکه دفع فاضلاب روستایی می شوند.