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۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

وزیر بهداشت:

زائران حج تمتع توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند

زائران حج تمتع توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند

وزیر بهداشت خواستار رعایت موارد بهداشتی از سوی زائران خانه در کشور عربستان سعودی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام برخی اخبار غیررسمی مبنی بر مشاهده مواردی از آنفلوآنزای A در عربستان سعودی، دکتر مرضیه وحید دستجردی به حجاج بیت‌الله الحرام توصیه کرد که موارد بهداشتی را به صورتی دقیق رعایت کنند.

وزیر بهداشت در آستانه فصل سرد سال به افراد پرخطر و دارای بیماری‌های زمینه‌ای توصیه کرد که برای انجام واکسیناسیون آنفلوانزا اقدام کنند.
 
وی با بیان اینکه به صورت غیر رسمی بروز یکی دو مورد آنفلونزای A در عربستان سعودی اعلام شده است، ادامه داد: هنوز گزارش مستندی از سازمان بهداشت جهانی در این زمینه به دست ما نرسیده اما به زائران خانه خدا توصیه می‌شود که نکات بهداشتی را رعایت کنند.
 
دستجردی گفت: آنفلوانزای معمولی نیز می‌تواند برای گروههای پرخطر، خطرساز باشد. بنابراین لازم است که حجاج بیت‌الله الحرام رعایت نکات بهداشتی را به صورتی دقیق داشته باشند.
 
وی گفت: واکسنهای مختلف برای زائران خانه خدا تزریق می‌شود.
 
وزیر بهداشت با اشاره به همکاری‌های وزارت بهداشت با جمعیت هلال احمر گفت: معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت با بخش تدارکات دارویی جمعیت هلال احمر همکاریهای خوبی دارند و مقرر شده وزارت بهداشت از امکانات جمعیت هلال احمر برای توزیع داروها به ویژه در مواقع اضطراری استفاده کند.
کد مطلب 1177122

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