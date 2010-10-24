اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار به تبلیغات اسلامی همدان

حجت الاسلام احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: علاوه بر این، سه میلیارد ریال اعتبار استانی نیز برای این اداره کل در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این اعتبار صرف توسعه بخش فرهنگی همدان می شود، گفت: 450 میلیارد ریال اعتبار در سفر سوم هیئت دولت به استان همدان برای توسعه شاخصه های فرهنگی اختصاص یافت.

آزادیخواه با اشاره به اینکه اعتبار دستگاه های فرهنگی بر اساس برنامه و طرح های ارایه شده، مشخص شد، افزود: رئیس جمهور در دور سوم سفرهای استانی به مباحث فرهنگی توجه بیشتری دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در ادامه افزایش فرقه های نوظهور و اشاعه شبهات بی اساس را از اهداف دشمنان نظام برای تخریب کتاب دینی مسلمانان و اهل بیت دانست و افزود: دشمنان نظام برای سست کردن اعتقادات دینی مردم به خصوص در مناطق غربی کشور برنامه هایی را تدارک دیده اند.

وی نقش هیئت های مذهبی در تداوم نظام و انقلاب را پراهمیت دانست و اظهار داشت: به همین منظور برای فرهنگ سازی و تقویت و الگودهی مناسب، برای هیئت های مذهبی در سال جاری برنامه هایی در نظر گرفته شده است.